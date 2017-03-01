WADA в ближайшие дни запустит программу поддержки информаторов

В ноябре прошлого года на заседании совета учредителей WADA была принята программа поддержки информаторов, которые на правах анонимности сообщают о допинговых нарушениях. WADA было готово оказывать им финансовую поддержку и даже разработать мобильное приложение, через которое они могли бы подавать тревожные сигналы.

Келер сообщил, что программа по работе с осведомителями WADA «Speak Up!» будет запущена в ближайшие дни. «Как показали события последних лет, информаторы и разоблачители играют неоценимую роль в борьбе с употреблением допинга, поэтому WADA сочло необходимым формализовать их участие в антидопинговой деятельности», — говорится в показаниях заместителя генерального директора WADA.

Отмечается, что новая программа потребует от организации дополнительных затрат, объем которых будет представлен на встрече руководства WADA в Монреале через несколько месяцев.

В документе также сообщается, что США в 2016 году выделили WADA 2,15 млн долларов.