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1 марта 2017, 20:55 | Прочие | ТАСС

WADA в ближайшие дни запустит программу поддержки информаторов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Программа поддержки информаторов будет запущена Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба WADA, которая приводит письменные показания заместителя генерального директора организации Роба Келера, представленных конгрессу США 28 февраля.

В ноябре прошлого года на заседании совета учредителей WADA была принята программа поддержки информаторов, которые на правах анонимности сообщают о допинговых нарушениях. WADA было готово оказывать им финансовую поддержку и даже разработать мобильное приложение, через которое они могли бы подавать тревожные сигналы.

Келер сообщил, что программа по работе с осведомителями WADA «Speak Up!» будет запущена в ближайшие дни. «Как показали события последних лет, информаторы и разоблачители играют неоценимую роль в борьбе с употреблением допинга, поэтому WADA сочло необходимым формализовать их участие в антидопинговой деятельности», — говорится в показаниях заместителя генерального директора WADA.

Отмечается, что новая программа потребует от организации дополнительных затрат, объем которых будет представлен на встрече руководства WADA в Монреале через несколько месяцев.

В документе также сообщается, что США в 2016 году выделили WADA 2,15 млн долларов.
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