ВАДА мечтает о карательных функциях

Пока президент России Владимир Путин говорил в Красноярске о недостатках отечественной антидопинговой системы, а наша Независимая общественная комиссия готовилась представить Национальный план по борьбе с допингом, глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт озвучил в Конгрессе США собственный проект реформ самой чувствительно сферы большого спорта. Если российские власти, кажется, окончательно согласились с тем, что изменения следует начинать с себя, то американский замысел грозит перевернуть с ног на голову всю мировую спортивную систему.

РОССИЯ ИСПОРТИЛА ДВЕ ОЛИМПИАДЫ?

Надо понимать, что Тайгарт давно пользуется репутацией русофоба и антидопингового радикала. Он неоднократно требовал от ВАДА «закручивания гаек» и изгнания России из олимпийской семьи, чем вызвал неудовольствие даже в Олимпийском комитете США (USOC), где не хотят наживать себе врагов во время выборной кампании Лос-Анджелеса-2024. Но даже после окрика из USOC Тайгарт не успокоился, заявив в Конгрессе, что «Россия испортила две Олимпиады, а в Рио соревновались десятки россиян, которые не прошли через заслуживающую доверие антидопинговую программу». В общем, высказывания главы USADA надо сразу делить на двое — они ни в коем случае не являются официальной позицией глав мирового спорта.

С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что USADA вправе выступать с любыми идеями по поводу антидопинговых реформ. Чтобы мы не думали о стиле работы Тайгарта и о странностях западной системы терапевтических исключений на прием запрещенных препаратов, американское антидопинговое агентство остается одной из самых эффективных и профессиональных организаций в мире. Еще в те времена, когда в России борьба с допингом воспринималась как игра, USADA уже сурово карал таких суперзвезд как Мэрион Джонс или Лэнс Армстронг. Другой вопрос, удалось ли ведомству Тайгарта в итоге полностью победить допинг в США, и станет ли кому-то легче от разрушения «российской допинговой системы».

ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ

Итак, что же предлагает нам Тайгарт? Если отбросить традиционные просьбы об увеличении финансирования ВАДА, самой значимой надо признать идею «исключить влияние спортивных организаций на вопросы антидопинга» и расширить возможности Всемирного агентства, дав ему право не только расследовать и надзирать за вынесением дисквалификаций, но и самому налагать санкции. Вроде бы логика в этом предложении есть. Спортивные федерации не заинтересованы в раздувании допинговых скандалов, и очень часто пытаются замять эти неприятные истории. Однако наделение ВАДА карательной функцией не избавит нас от «конфликта интересов» — все лишь развернется в другую сторону. И здесь еще неизвестно, что лучше — не наказать виновного или наказать невиновного.

Схема, согласно Тайгарту, вообще получится крайне странная — проводить соревнования будут федерации и МОК, а допускать к ним и формировать окончательные списки победителей и призеров — ВАДА. Даже если в агентстве будут работать кристально честные и профессиональные люди — перед ними откроется непаханое поле для злоупотреблений и ошибок. Рассчитывать же, что все накладки в разумные сроки исправит Спортивный арбитражный суд, просто смешно. Как показывает история наших отстраненных спортсменов и федераций, расправа всегда происходит почти моментально, а восстановление прав наказанных затягивается на месяцы, если не на годы.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Предложению о расширении полномочий ВАДА нам надо сопротивляться изо всех сил. А вот с идеей «усилить поддержку информаторов», увы, придется смириться как с меньшим из зол. Да, возможно, многие из нас испытывают чувство брезгливости к «доносчикам», возможно в истории России есть страницы, позволяющие неоднозначно относиться к подобным людям, а в последнем допинговом деле мы сильнее всех пострадали от «беглых предателей». Однако эйфория ВАДА от сотрудничества с супругами Степановыми и Григорием Родченковым сейчас столь сильна, что от проекта «поддержки информаторов» нам уже не отбиться.

Насколько мне известно, в Национальном плане по борьбе с допингом планируется предложить включить «информаторов» в российское правовое поле. Однако в наших силах сделать так, чтобы атмосфера взаимных доносов и сведения личных счетов не убила наш спорт сильнее, чем запрещенные вещества. Например, вместе с «пряником» доносчики могут получить и «кнут» — уголовную ответственность за предоставление заведомо ложных сведений. Наверняка это снова вызовет критику у Тайгарта. Но очевидно, что мы с USADA сейчас существуем в параллельных реальностях, и споров не избежать. Как бы то ни было, наши позиции постепенно набирают силу. Во всяком случае, мы учимся признавать свои ошибки. А Тайгарту до желания вести полноценный диалог с Россией еще очень далеко.

РЕФОРМЫ ТАЙГАРТА