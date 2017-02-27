Такой хоккей нам не нужен! Позор и триумф в один день

Бьорген потеснила Вяльбе

Главным событием для многих поклонников спорта на прошлой неделе стал старт чемпионата мира по лыжным видам спорта. Пока россияне получают от этого турнира массу положительных эмоций. Но если о славных победах Устюгова и Крюкова, а также серебряном успехе Матвеевой и Белоруковой «Чемпионат» подробно рассказал, то два важнейших статистических факта остались в тени. Во-первых, Никита Крюков, получивший золотую медаль в командном спринте, стал первым трёхкратным чемпионом мира в истории нашей страны: ни российским, ни советским спортсменам прежде это не удавалось. Во-вторых, в тот же день норвежка Марит Бьорген, получив свой 15-й титул, стала лучшей лыжницей в истории чемпионатов мира, опередив нашу Елену Вяльбе. Из действующих лыжниц в десятке лучших есть и Тереза Йохауг, но ей, чтобы потеснить Лазутину и попасть в тройку, нужно выиграть ещё минимум четыре раза.



Самый позорный матч в истории

Самый заметный скандал недели случился в её последние часы. Увы, но хоккей с мячом в последнее время привлекает к себе внимание не победами российской сборной, а грандиозными конфликтами и проблемами. В заключительном матче второго этапа чемпионата России команды «Водник» и «Байкал-Энергия» завершили матч со счётом 9:11. И всё было бы замечательно, если бы все 20 голов не были забиты в собственные ворота. Мнения о причинах столь странного матча разделились. «Водник» мог выбирать себе более удобного соперника в плей-офф, а мог таким образом выказывать свой протест против действий федерации. Их соперники из Иркутска то ли поддались на провокацию, то ли сглупили, то ли решили не дать «Воднику» проиграть по каким-то иным причинам. Так или иначе, зрители увидели самый позорный матч в истории русского хоккея. И оставлять ситуацию без детального разбирательства просто невозможно.



«Хрустальный глобус» для российского саночника

В противовес серьёзному скандалу была на той неделе и удивительная победа. 25 и 26 февраля в Альтенберге (Германия) проходил заключительный этап Кубка мира по санному спорту, на котором великолепную золотую точку поставил 20-летний россиянин Роман Репилов. Он не просто выиграл гонку с рекордом трассы, но и сохранил лидерство в мужском зачёте Кубка мира. Таким образом, российский саночник во второй раз в истории поднял над головой «хрустальный глобус». Ранее это удавалось лишь Альберту Демченко по итогам сезона-2004/05. Романа можно поздравить с выдающимся успехом и пожелать ему быть лучшим и ровно через год — на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Кто посмеётся последним?

В Германии в минувшие выходные подошёл к концу чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен был проходить в Сочи. По его итогам у нас всего одна медаль: Никита Трегубов стал третьим среди скелетонистов. Конечно, от российских спортсменов можно было ожидать большего, и тренерам команд предстоит разобраться, что же не получилось. Однако внимание болельщиков привлекли и комментаторы официальной международной трансляции IFBS. Во время заключительных попыток они не просто болели за немца Акселя Юнгка, но и открыто радовались ошибкам российских спортсменов — Третьякова и Трегубова — и даже аплодировали, когда на отметке российские спортсмены теряли доли секунды. Некрасиво, товарищи!

Распродажа от Корбут

Выдающаяся советская гимнастка Ольга Корбут рассталась с пятью своими наградами, завоёванными на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов. Всемирно известная спортсменка выставила на аукцион множество личных вещей, среди которых были и медали. В общей сложности за награды Ольга выручила 183,3 тысячи долларов, при этом самой дорогой из них оказалась золото, полученное за победу советской команды в Мюнхене — 66 тысяч. Сообщается, что помимо наград были проданы, например, гимнастический купальник спортсменки и её автограф. Ещё 26 лотов ожидают своих покупателей.



Половина норвежских лыжников — астматики!

На минувшей неделе поднималась и тема допинга. Генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер отметил, что Всемирное антидопинговое агентство признало отсутствие в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена достаточных доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещённых веществ. Но может ли этот факт стать поворотной точкой в ситуации с нашим спортом — пока непонятно. Однако поводы беспокоиться есть не только у нас, но и у норвежцев. Врач сборной Норвегии по лыжному спорту Петер Ольберг заявил, что от 50 до 70 процентов спортсменов сборной — астматики. То есть если забыть про существование терапевтических исключений, то можно подумать, что в Норвегии в лыжный спорт берут только слабых и немощных.

Рекорд для двоих

Напоследок — забавный рекорд в олимпийском виде спорта. 24 февраля на турнире Qatar Open по настольному теннису голландка Ли Цзи и японка Хитом Сато устроили самый продолжительный в истории розыгрыш мяча. С момента подачи до остановки игры прошло 10 минут и 13 секунд, а спортсменки нанесли по мячу 766 ударов. Любопытно, что очко за этот розыгрыш так никто и не получил. Один из зрителей, устав наслаждаться столь «захватывающей» партией, вбросил в игровую зону второй мяч, и судья был вынужден остановить теннисисток. На оставшуюся часть матча по решению судьи был введён контроль времени, и улучшить рекорд девушкам уже не удалось.