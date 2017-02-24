Представители WADA могут принять участие в парламентских слушаниях о борьбе с допингом
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут принять участие в парламентских слушаниях в России по теме борьбы с допингом. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее стало известно, что парламентские слушания перенесены на май. Тема слушаний звучала как «Правовое регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, а также защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области спорта».
«Сейчас согласовываем даты и участников, — сказал Свищев. — Нам также важно заслушать наших гостей из международных организаций, поскольку от их позиции тоже много зависит. Мы отправили приглашение в WADA, на данный момент у нас с ними идет диалог. Надеемся, что будет позитивный результат, и мы сможем в процессе диалога начать решать проблемы».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter