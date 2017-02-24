Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/28882797/
24 февраля 2017, 15:46 | Прочие | ТАСС

Представители WADA могут принять участие в парламентских слушаниях о борьбе с допингом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут принять участие в парламентских слушаниях в России по теме борьбы с допингом. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно что парламентские слушания перенесены на май. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что парламентские слушания перенесены на май. Тема слушаний звучала как «Правовое регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, а также защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области спорта».

«Сейчас согласовываем даты и участников, — сказал Свищев. — Нам также важно заслушать наших гостей из международных организаций, поскольку от их позиции тоже много зависит. Мы отправили приглашение в WADA, на данный момент у нас с ними идет диалог. Надеемся, что будет позитивный результат, и мы сможем в процессе диалога начать решать проблемы».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
24 февраля

"Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы

Кержаков: ЧМ-2018 может дать болельщикам надежду, что футбол в России не умер

Ставший интернет-мемом лыжник Солано впервые увидел снег за пять часов до старта на ЧМ