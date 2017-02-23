Более 500 студентов Москвы поучаствовали в спортивном празднике в честь 23 февраля

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Местом проведения праздника стал парк культуры и отдыха «Сокольники». Участники мероприятия смогли принять участие в спортивных активностях и продемонстрировать свою силу и выносливость. Для каждой возрастной категории организаторы подготовили ряд испытаний, при успешном прохождении которых будут выдаваться сертификаты защитника Отечества и памятные подарки с символикой АССК.

Гости парка постарше смогли испытать себя на турниках и проверить себя на меткость, постреляв из лазерного ружья по цели. Участники младшего возраста продемонстрировали свою выносливость в гимнастических упражнениях, а также интеллектуальные способности в тесте на знание отечественной военной истории и военного дела.

Исполнительный директор АССК Вячеслав Морозов сообщил ТАСС, что такие праздники являются отличной альтернативой традиционным застольям. «Мы сегодня встречаем День защитника Отчества нестандартно, на свежем воздухе, тестируем спортивную подготовку студентов московских вузов и всех отдыхающих парка. И я могу сказать, что наше молодое поколение довольно сильно физически, а это говорит лишь о том, что молодежь сегодня любит спорт и увлекается им. Такие мероприятия дают альтернативу традиционному проведению праздника за столом», — отметил он.

Ассоциация студенческих спортивных клубов России начала свою работу в начале 2013 года после того, как президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создания такой организации. АССК России официально стала Общероссийской молодежной общественной организацией, призванной развивать массовый студенческий спорт.