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23 февраля 2017, 14:15 | Прочие | ТАСС

Международная конференция по допингу в спорте пройдет в 2019 году

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Международная конференция по допингу в спорте с участием Всемирного антидопингового агентства (WADA) пройдет в 2019 году.

Об этом ТАСС сообщил президент организации Крейг Риди. «Международная конференции по допингу в спорте пройдет в 2019 году», — сказал Риди.

В октябре 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел возможные предложения по реформированию WADA. В частности, МОК анонсировал вступление в диалог с государствами и спортивными федерациями с целью внесения изменений в WADA и процесс финансирования организации.

Президент МОК Томас Бах также отмечал, что на Олимпийских играх 2018 года будет действовать новая система антидопингового контроля.
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