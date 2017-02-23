Международная конференция по допингу в спорте пройдет в 2019 году
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Международная конференция по допингу в спорте с участием Всемирного антидопингового агентства (WADA) пройдет в 2019 году.
Об этом ТАСС сообщил президент организации Крейг Риди. «Международная конференции по допингу в спорте пройдет в 2019 году», — сказал Риди.
В октябре 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел возможные предложения по реформированию WADA. В частности, МОК анонсировал вступление в диалог с государствами и спортивными федерациями с целью внесения изменений в WADA и процесс финансирования организации.
Президент МОК Томас Бах также отмечал, что на Олимпийских играх 2018 года будет действовать новая система антидопингового контроля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter