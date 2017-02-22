В Омске открылся новый спорткомплекс на Дианова
Все желающие уже сегодня смогли оценить бассейн, турецкую баню, зал для групповых занятий и зал с тренажерами.
В Омске состоялось торжественное открытие
«Мы открылись, успели выполнить все работы в срок. Люди приходят, смотрят и могут сегодня воспользоваться бесплатно всеми услугами, которые мы предоставляем», -рассказал Максим Бондарь, заведующий споркомплексом на Дианова.
По его словам, в спорткомплексе также могут заниматься инвалиды, так как в ФОКе создана безбарьерная среда.
Отметим, что в церемонии открытия приняли участие двукратный победитель
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