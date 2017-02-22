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22 февраля 2017, 14:48 | Прочие | АиФ Омск

В Омске открылся новый спорткомплекс на Дианова

Все желающие уже сегодня смогли оценить бассейн, турецкую баню, зал для групповых занятий и зал с тренажерами.

В Омске состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительныого комплекс на ул. Дианова, 14а.

«Мы открылись, успели выполнить все работы в срок. Люди приходят, смотрят и могут сегодня воспользоваться бесплатно всеми услугами, которые мы предоставляем», -рассказал Максим Бондарь, заведующий споркомплексом на Дианова.

По его словам, в спорткомплексе также могут заниматься инвалиды, так как в ФОКе создана безбарьерная среда.

Отметим, что в церемонии открытия приняли участие двукратный победитель гран-при Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, трехкратный чемпион мира по самбо Александра Пушницы, чемпиона Паралимпийских игр в Афинах — 2004, участник Паралимпийских игр в Пекине — 2008 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий Полин и другие известные спортсмены.
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