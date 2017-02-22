В Омске открылся новый спорткомплекс на Дианова

В Омске состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительныого комплекс на ул. Дианова, 14а.

«Мы открылись, успели выполнить все работы в срок. Люди приходят, смотрят и могут сегодня воспользоваться бесплатно всеми услугами, которые мы предоставляем», -рассказал Максим Бондарь, заведующий споркомплексом на Дианова.

По его словам, в спорткомплексе также могут заниматься инвалиды, так как в ФОКе создана безбарьерная среда.