WADA приостановило работу лаборатории в Колумбии на срок до шести месяцев

Данная мера связана с несоответствием деятельности колумбийской лаборатории схеме внешней оценки качества WADA.

«Приостановка работы лаборатории вступила в силу 20 февраля. Ей запрещается проведение любых антидопинговых мероприятий, включая забор анализов мочи и крови. Это сделано для того, чтобы предоставить лаборатории возможность предпринять меры по совершенствованию своей деятельности и соблюдению норм в будущем», — говорится в сообщении.

Образцы, хранящиеся в колумбийской лаборатории, должны быть транспортированы в другую антидопинговую лабораторию.