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21 февраля 2017, 22:44 | Прочие | ТАСС

WADA приостановило работу лаборатории в Колумбии на срок до шести месяцев

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило работу антидопинговой лаборатории в столице Колумбии Боготе на срок до шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Данная мера связана с несоответствием деятельности колумбийской лаборатории схеме внешней оценки качества WADA.

«Приостановка работы лаборатории вступила в силу 20 февраля. Ей запрещается проведение любых антидопинговых мероприятий, включая забор анализов мочи и крови. Это сделано для того, чтобы предоставить лаборатории возможность предпринять меры по совершенствованию своей деятельности и соблюдению норм в будущем», — говорится в сообщении.

Образцы, хранящиеся в колумбийской лаборатории, должны быть транспортированы в другую антидопинговую лабораторию.
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