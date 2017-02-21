WADA приостановило работу лаборатории в Колумбии на срок до шести месяцев
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило работу антидопинговой лаборатории в столице Колумбии Боготе на срок до шести месяцев. Об этом сообщает
пресс-служба агентства.
Данная мера связана с несоответствием деятельности колумбийской лаборатории схеме внешней оценки качества WADA.
«Приостановка работы лаборатории вступила в силу 20 февраля. Ей запрещается проведение любых антидопинговых мероприятий, включая забор анализов мочи и крови. Это сделано для того, чтобы предоставить лаборатории возможность предпринять меры по совершенствованию своей деятельности и соблюдению норм в будущем», — говорится в сообщении.
Образцы, хранящиеся в колумбийской лаборатории, должны быть транспортированы в другую антидопинговую лабораторию.
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