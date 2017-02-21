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21 февраля 2017, 7:53 | Прочие | СуперОмск

В Омске появятся новые стадионы

Администрация Омска сообщает, что каждый год будет построено по несколько междворовых стадионов.

В текущем году новые спортивные объекты появятся в поселке Береговом и в сквере Авиагородка. Такое поручение дал мэр Вячеслав Двораковский.

«Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда спортивные площадки, хоккейные коробки и другие спортивные объекты, которые расположены, например, на придомовых территориях, остаются без должного ухода. Собственники не дают подключиться к электросетям для оборудования системы освещения, не дают воду для заливки льда в зимнее время и т. п. Выход из этой ситуации — строительство междворовых стадионов. В 2016 году состоялось открытие первого такого объекта по адресу: улица Взлетная 3-А», — отметил директор профильного департамента Михаил Расин.

Междворовый стадион — это территория между жилой застройкой, оснащенная многофункциональной спортивно-игровой площадкой, гимнастическим городком, уличным тренажерным комплексом, детским игровым городком для занятий физической культурой, спортом и семейного досуга.

Строить междворовые стадионы планируют на муниципальной земле, их содержание и обслуживание будет вестись за счет бюджетных средств.
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