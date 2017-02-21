В Омске появятся новые стадионы
Администрация Омска сообщает, что каждый год будет построено по несколько междворовых стадионов.
В текущем году новые спортивные объекты появятся в поселке Береговом и в сквере Авиагородка. Такое поручение дал мэр Вячеслав Двораковский.
«Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда спортивные площадки, хоккейные коробки и другие спортивные объекты, которые расположены, например, на придомовых территориях, остаются без должного ухода. Собственники не дают подключиться к электросетям для оборудования системы освещения, не дают воду для заливки льда в зимнее время
Междворовый стадион — это территория между жилой застройкой, оснащенная многофункциональной
Строить междворовые стадионы планируют на муниципальной земле, их содержание и обслуживание будет вестись за счет бюджетных средств.
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