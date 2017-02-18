Власов, Скобрев, биатлонисты… Кому еще включали неправильный гимн

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На церемонии награждения медалями призеров мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене организаторы турнира перепутали гимн России, включив старый «Патриотическую песню» Михаила Глинки, использовавшаяся до 2001 года. Неловкую ситуацию выправил известный комментатор Дмитрий Губерниев, подбежавший нашей команде с микрофонов. С помощью Губерниев российские биатлонисты начали петь «Россия священная наша держава…» без музыки, а организаторы тем временем все-таки нашли правильный вариант гимна. Это не первый подобный случай с гимном нашей страны, хотя жертвами накладок регулярно становятся и другие страны. «СЭ» вспомнил еще 10 похожих историй.

Олег ШАМОНАЕВ.

24 апреля 2005 года.

Перед товарищеским матчем сборных Канады и США по хоккею в Монреале канадская певица Каролин Марсиль стала посмешищем во время исполнения американского гимна. Сначала Марсиль забыла мелодию и слова американского гимна и убежала со льда для того, чтобы взять шпаргалку. Вернувшись на площадку, она поскользнулась и упала. Для того, чтобы исправить конфуз, Каролин на следующий день пришла в прямой эфир программы «Доброе утро, Америка», где, наконец, все продемонстрировала чистое исполнение.

21 ноября 2007 года.

Перед началом отборочного матча чемпионата Европы-2008 по футболу между сборными Англии и Хорватии во время исполнения хорватского гимна певец Тони Генри исказил одно из хорватских слов, в результате которого текст приобрел непристойный оттенок. Это еще больше раззадорило гостей, которые обыграли англичан, несмотря на отсутствие турнирной мотивации и открыли сборной России дорогу в финальную часть ЧЕ-2008.

13 февраля 2011 года.

На чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье в канадском Калгари в 2011 году гимны в честь победителей соревнований исполнял оркестр. В честь победы россиянина Ивана Скобрева неожиданно грянул гимн Болгарии, а потом музыканты зачем-то попытались исполнить гимн Белоруссии. Правильный вариант гимна России был исполнен только с третьего раза уже после окончания церемонии награждения.

25 марта 2012 года.

На соревнованиях по стрельбе в Кувейте во время награждения казахстанской спортсменки Марии Дмитренко, завоевавшей золото в стрельбе на траншейном стенде, вместо гимна Казахстана внезапно прозвучала пародия из скандально известного фильма «Борат: культурное исследование Америки на благо славного народа Казахстана». Дмитренко при этом растерялась и выслушала песню в церемониальной позе, прижав правую руку к сердцу. После этого Кувейту пришлось урегулировать дипломатический скандал.

30 июля 2012 года.

Олимпийский комитет Венгрии обратился к организаторам Олимпиады-2012 с жалобой на Лондонский симфонический оркестр, который слишком вольно трактовал венгерский гимн. Во время церемонии награждения фехтовальщика Арона Силадьи, победившего в соревнованиях саблистов, венгры не узнали символ своей страны, представленный в слишком оригинальной аранжировке.

11 января 2014 года.

На молодежном чемпионате мира по хоккею среди девушек организаторы поставили старый гимн России и не сумели оперативно найти правильную версию, несмотря на настоятельные просьбы нашей команды. Тогда россиянка сами исполнили гимн страны а-капелла, без музыки.

12 октября 2014 года.

Украинец Олег Верняев после победы в упражнениях на брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в китайском Нанкине услышал на пьедестале в свою честь гимн Узбекистана, однако не стал прерывать церемонию из вежливости.

7 сентября 2015 года.

После победы на чемпионате мира по спортивной борьбе в Лас-Вегасе российскому борцу греко-римского стиля Роману Власову довелось услышать на пьедестале старый российский гимн. После яростных протестов Власова организаторы согласились включить правильный гимн с мобильного телефона одного из членов нашей делегации.

12 декабря 2015 года.

На Кубке Президента РФ по тяжелой атлетике в Грозном во время награждения казахстанских чемпионов Ильи Ильина и Александра Зайчикова вместо действующего гимна Казахстана зазвучал старый. Спортсмены прослушали старый гимн, после чего Ильин настойчиво попросил организаторов поставить действующий гимн.

11 февраля 2017 года.