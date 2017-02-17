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17 февраля 2017, 17:08 | Прочие | Р-Спорт

Колобков: Нужно усиливать работу по открытости министерства спорта РФ

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Министерство спорта РФ и Открытое правительство договорились, что нужно усиливать работу по открытости спортивного ведомства, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.

В пятницу министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов и Колобков провели встречу с участием членов общественного совета при Минспорте и членов экспертного совета при правительстве.

«Это была запланированная рабочая встреча с Открытым правительством, на которой мы обсуждали план работы на 2017 год. В том числе, обсуждали работу общественного совета. Договорились, что нужно усиливать работу по открытости министерства, а также работу с гражданами и общественными организациями. Отмечу, что министерство в последнее время многое сделало в этом направлении», — сказал Колобков по телефону.

«Также обсуждались нормативные акты и инициативы по законодательству Российской Федерации. Работу в этом направлении будем продолжать. Итогом встречи станет проект решений, касающихся в том числе Общественной палаты РФ, сотрудничества министерства с ОНФ и другими общественными организациями», — добавил министр.
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