Колобков: Нужно усиливать работу по открытости министерства спорта РФ

В пятницу министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов и Колобков провели встречу с участием членов общественного совета при Минспорте и членов экспертного совета при правительстве.

«Это была запланированная рабочая встреча с Открытым правительством, на которой мы обсуждали план работы на 2017 год. В том числе, обсуждали работу общественного совета. Договорились, что нужно усиливать работу по открытости министерства, а также работу с гражданами и общественными организациями. Отмечу, что министерство в последнее время многое сделало в этом направлении», — сказал Колобков по телефону.

«Также обсуждались нормативные акты и инициативы по законодательству Российской Федерации. Работу в этом направлении будем продолжать. Итогом встречи станет проект решений, касающихся в том числе Общественной палаты РФ, сотрудничества министерства с ОНФ и другими общественными организациями», — добавил министр.