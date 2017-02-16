Виталий Мутко: У игроков сборной не очень велика мотивация

О докладе Макларена.

«Что в этом докладе самое главное — он с первой строчки направлен на то, что в России есть какая-то государством спонсируемая специальная программа покрывательства допинга. Она всеобъемлющая и практически весь спорт находится под зонтиком этой программы. Вот с этим, конечно, мы никак не можем согласиться, ни в одном из докладов нет убедительной базы для того, чтобы это доказать».

О чемпионате мира по футболу.

«Мы для себя это делаем. Мы чемпионат мира не делаем, ради того чтобы просто его провести. Мы развиваем свою страну, мы имеем большую программу модернизации страны, строим 12 стадионов, 11 аэровокзальных комплексов. В Ростове-на-Дону будет новый. Мы модернизируем принимающие города, строим там тренировочные площадки и отели, инженерную инфраструктуру, улично-дорожную, станции метро. В конечном итоге мы это делаем для себя».

О стадионе «Крестовский».

«Почему он так долго строился… Потому что произошла смена губернатора, была большая дискуссия о проекте: одни хотели с закрывающейся крышей, другие захотели выдвижное поле. После разрешения провести чемпионат мира появились новые требования ФИФА к стадионам, они не были учтены. Два раза менялся подрядчик. Так долго нельзя строить, но сейчас ситуация под контролем и правительства города, и правительства России. 26 декабря 2016 года стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он введен, все».

О том, почему российская сборная по футболу плохо играет.

«Не очень велика мотивация у игроков, которые приезжают в сборную. В силу, наверное, различных причин. И думаю, что потенциал у этой команды значительно выше. Нам нужно очень много мер предпринимать. Мы шаги приняли — новые тренер, обновленная команда, две спарринг игры серьезных у нас будет (со сборными) Кот-д'Ивуара и Бельгии, надеюсь, что мы увидим некий прообраз. Будем говорить и с клубами, и с ребятами, чтобы сегодня, конечно, мы увидели совершенно другую игру».

О лимите на легионеров в российском футболе.

«Лимит сегодня это только один из элементов изменения ситуации в российском футболе. Но я хочу, чтобы все знали, я его не изменю, до чемпионата мира даже никто меня не убедит. Потому что я знаю простую арифметику: если бы не было лимита, у нас сейчас бы русских игроков вообще не было. Сегодня вы вынуждены иметь пять игроков и дать им возможность играть. И, будьте добры, играйте».

О зарплатах футболистов.

«Зарплату им за игру в российской сборной мы не платим. Мы им платим вознаграждение за соответствующий результат. У них, условно, каждая игра на чемпионате Европы стоила определенную сумму. 70% этой суммы им идет на вознаграждение. Проиграли — получили 0. Выиграли, получили 70% от этой суммы, поделили на команду. За товарищеские матчи тоже будут получать со сборов. Если мы продаем билеты, если мы продаем этот матч, они с этого будут получать. Сейчас мы вернули в сборную вот такие правила».

О своей отставке.

«Я всегда меру ответственности своей знаю. Но просто, чтобы вы понимали, что отставки и прочее… Я же не могу встать и уйти. Естественно, такие вопросы обсуждаются и решение об отставке принимают… Я свою меру ответственности знаю, и такие вопросы обсуждались. Есть отрасль — физическая культура и спорт. Давайте посмотрим на развитие физической культуры и спорта за последние 5−6 лет. Сядем и посмотрим, какие показатели, за что должна отвечать отрасль физическая культура и спорт, за что должен отвечать министр. Все-таки он должен создавать условия для развития отрасли.