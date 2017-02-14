Мутко рассказал о 14 получивших разрешение на допинг россиянах

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«Британское антидопинговое агентство за 2016 год выдало российским спортсменам 14 терапевтических разрешений. Я не буду называть другие сборные в мире, которые имеют по 250 терапевтических исключений. Вся сборная больна и имеет справки, принимая запрещенный аппарат, за который российского спортсмена дисквалифицируют», — сказал Мутко.

По словам функционера, в некоторых странах существует практика, когда спортсмена в детском возрасте делают больным, после чего он на протяжении спортивной карьеры получает разрешение использовать запрещенные препараты. О каких странах идет речь, вице-премьер не уточнил.

В октябре 2016 года хакеры Fancy Bears сообщили о 200 имеющих разрешение на допинг американских спортсменах.