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14 февраля 2017, 22:48 | Прочие | Lenta.Ru

Мутко рассказал о 14 получивших разрешение на допинг россиянах

Британское антидопинговое агентство выдало российским спортсменам 14 терапевтических разрешений на прием запрещенных препаратов по состоянию здоровья. Об этом рассказал вице-премьер России Виталий Мутко. Его слова во вторник, 14 февраля, приводит «Интерфакс».

Британское антидопинговое агентство выдало российским спортсменам 14 терапевтических разрешений на прием запрещенных препаратов по состоянию здоровья. Об этом рассказал <nobr>вице-премьер</nobr> России Виталий <span class=error>Мутко</span>. По словам функционера некоторые страны имеют 250 спортсменов с терапевтическими разрешениями. Увеличить
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«Британское антидопинговое агентство за 2016 год выдало российским спортсменам 14 терапевтических разрешений. Я не буду называть другие сборные в мире, которые имеют по 250 терапевтических исключений. Вся сборная больна и имеет справки, принимая запрещенный аппарат, за который российского спортсмена дисквалифицируют», — сказал Мутко.

По словам функционера, в некоторых странах существует практика, когда спортсмена в детском возрасте делают больным, после чего он на протяжении спортивной карьеры получает разрешение использовать запрещенные препараты. О каких странах идет речь, вице-премьер не уточнил.

В октябре 2016 года хакеры Fancy Bears сообщили о 200 имеющих разрешение на допинг американских спортсменах.
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