Огонь Всемирных военных игр доставят в Сочи с Эльбруса и из саамской деревни

Уже сегодня, 11 февраля, первое пламя вспыхнет в поселке Янтарный на крупнейшем в мире Калининградском янтарном комбинате. Завтра, 12 февраля, огонь зажгут в саамской деревне Мурманской области и на Лопатинском маяке в Сахалинской области.

В понедельник огонь III зимних Всемирных военных игр вспыхнет на самой высокой точке России — горе Эльбрус. И последний зажгут во вторник на Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинске.

Церемония объединения пламени пройдет во время праздничного концерта ко Дню защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце.

А затем огонь, символизирующий стремление к совершенствованию, миру и дружбе, пронесут 20 участников эстафеты спортивного огня.

Кульминация наступит во время торжественной церемонии открытия Игр в Олимпийском парке 24 февраля в 20:00 по московскому времени.