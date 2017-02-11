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11 февраля 2017, 17:42 | Прочие | Вести Сочи

Огонь Всемирных военных игр доставят в Сочи с Эльбруса и из саамской деревни

Впервые в истории Всемирных военных игр будет зажжен огонь и доставлен эстафетой на церемонию открытия в Сочи. Огонь зажгут в пяти военных округах Российской Федерации, в самых ярких географических точках России: от самой западной ее оконечности до восточных границ.

Уже сегодня, 11 февраля, первое пламя вспыхнет в поселке Янтарный на крупнейшем в мире Калининградском янтарном комбинате. Завтра, 12 февраля, огонь зажгут в саамской деревне Мурманской области и на Лопатинском маяке в Сахалинской области.

В понедельник огонь III зимних Всемирных военных игр вспыхнет на самой высокой точке России — горе Эльбрус. И последний зажгут во вторник на Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинске.

Церемония объединения пламени пройдет во время праздничного концерта ко Дню защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце.

А затем огонь, символизирующий стремление к совершенствованию, миру и дружбе, пронесут 20 участников эстафеты спортивного огня.

Кульминация наступит во время торжественной церемонии открытия Игр в Олимпийском парке 24 февраля в 20:00 по московскому времени.
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