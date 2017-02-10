Виталий Мутко: У нас нет спортсменов-однодневок

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О Марии Савиновой, которую лишили золота Лондона в беге на 800 м

— Все отстранения — это старые решения. Получается, что человека отстраняют, а объявляют об этом после каждой перепроверки по пять раз.

О словах президента IAAF Себастьяна Коу, что в этом году ВФЛА не будет восстановлена в правах.

— Мне сложно это комментировать. Он президент международной федерации, он больше нас знает. Мы руководствуемся тем документом, который дали нашей федерации по итогам последнего заседания. Там сказано, что проделана колоссальная работа, что есть еще 2−3 критерия, над которым надо поработать, и к ноябрю представить доклад об их выполнении.

О Екатерине Глазыриной, которую сняли с чемпионата мира по биатлону

— Есть недоработка нашей федерации: когда она делает заявку, должна быть внимательнее. Глазырина входит в число спортсменов, по которым ведется расследование. При этом не надо забывать, что Катя не дисквалифицирована. Тут есть вопрос и к международной федерации: зачем заявку принимали?

С другой стороны, может, и правильно, что ее отстраняют от соревнований. Она выиграет, а потом еще и медаль заберут.

О предложении IBU отказаться от чемпионата мира по биатлону в Тюмени

— Достаточно того, что сказала наша федерация (подать в суд в случае решения о лишении права на проведение ЧМ-2021. — Прим. ред.). Давайте пока будем обсуждать чемпионат мира, который проходит сейчас. Когда представители СБР вернутся из Хохфильцена, тогда и рассмотрят предложение IBU. Конгресс эту тему даже обсуждать не стал. А мы уже их в этом решении поддержим.

О допинг-контроле

— Наши сборные участвуют во всех соревнованиях, везде — среди лидеров и везде контролируются, причем не нами. Надо спокойно и размеренно пройти этот путь. Сейчас на чемпионате мира по биатлону ведется жесткий контроль всех наших спортсменов. И мы к этому готовы. Причем у наших спортсменов берут не только стандартные пробы, проверяют также и кровь. Мы открыты. Я много раз говорил: у нас нет спортсменов-однодневок.