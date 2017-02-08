Омский боец Корешков сломал ногу перед боем с Гонсалесом

Как рассказал «СуперОмску» директор школы Александра Шлеменко Иван Колесник, Андрей Корешков сломал ногу на тренировке.

«Просто в Омске на тренировке сломал ногу. Обычный перелом — ничего сверх естественного. Бой отменен», — прокомментировал Иван Колесник.

По его словам, около месяца Андрей Корешков будет ходить в гипсе. Еще порядка месяца уйдет на восстановление.

Добавим, поединок против Фернандо Гонсалеса, с которого вынужден сняться Андрей Корешков, должен был состояться 3 марта в США в рамках турнира Bellator.