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7 февраля 2017, 16:16 | Прочие | АиФ Челябинск

Конькобежка Ольга Фаткулина продает роллердром в Челябинске

Тёплый роллердром спортсменка выставила за миллион рублей.

Конькобежка Ольга Фаткулина продаёт роллердром в Челябинске. Объявление о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений.

По словам чемпионка мира, спортивный объект продаётся в связи с недостатком временных ресурсов и погружением в новый проект. Председатель региональной спортивной организации «Федерация роллер спорта» Александр Рудопысов прокомментировал корреспонденту «АиФ-Челябинск» данную информацию:

«У каждого собственника бизнеса рано или поздно наступает момент взросления. Так же случилось и с единственным роллердромом в Челябинске. Изначально всё затевалось ради школы скоростного катания Ольги Фаткулиной, в которой наши тренеры обучают взрослых и детей кататься на роликах правильно и безопасно. Это направление и хочется дальше развивать. В планах на ближайшее время — выход на всероссийский уровень и организация отделений школы скоростного катания Фаткулиной во всех городах России. А также организация первой Всероссийской спортивной лиги по роллерспорту. После опубликования объявления о продаже нашего бизнеса уже появилось предложение от команды, которая занимается развитием лонгбординга в Челябинске».

Отметим, что крытый тёплый роллердром SR8. Расположен на 1300 квадратных метрах на пересечении Центрального района, северо-запада и ЧМЗ. Специализируется на массовых катаниях на роликах, скейтах, самокатах, гироскутерах и беговелах с прокатом спортинвентаря.

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