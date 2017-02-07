Конькобежка Ольга Фаткулина продает роллердром в Челябинске

Конькобежка Ольга Фаткулина продаёт роллердром в Челябинске. Объявление о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений.

По словам чемпионка мира, спортивный объект продаётся в связи с недостатком временных ресурсов и погружением в новый проект. Председатель региональной спортивной организации «Федерация роллер спорта» Александр Рудопысов прокомментировал корреспонденту «АиФ-Челябинск» данную информацию:

«У каждого собственника бизнеса рано или поздно наступает момент взросления. Так же случилось и с единственным роллердромом в Челябинске. Изначально всё затевалось ради школы скоростного катания Ольги Фаткулиной, в которой наши тренеры обучают взрослых и детей кататься на роликах правильно и безопасно. Это направление и хочется дальше развивать. В планах на ближайшее время — выход на всероссийский уровень и организация отделений школы скоростного катания Фаткулиной во всех городах России. А также организация первой Всероссийской спортивной лиги по роллерспорту. После опубликования объявления о продаже нашего бизнеса уже появилось предложение от команды, которая занимается развитием лонгбординга в Челябинске».