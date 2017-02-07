Челябинская область среди лидеров по развитию спорта в России

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В настоящее время Челябинская область становится одним из основных спортивных центров страны. В регионе проводятся крупнейшие российские и международные соревнования по различным видам спорта — хоккею, боксу, дзюдо, фристайлу, сноуборду, бегу на коньках, легкой атлетике, водному поло и другим.

«Качество проведения соревнований остается на очень высоком уровне, — рассказал Евгений Шестаков. — А проведенный в Челябинске чемпионат мира по дзюдо и вовсе считается лучшим за всю историю этого вида спорта. Организацией крупных соревнований в Челябинской области довольны как спортивные функционеры, так и сами участники».

Сегодня в регионе активно развиваются 22 базовых вида спорта, каждый из которых отвечает высоким российским критериям. Челябинская область занимает седьмое место среди всех 85 регионов страны по присутствию своих спортсменов в различных сборных России.

В ближайших планах чиновников от спорта значатся проведение в Челябинске летом этого года международных соревнований по водному поло среди женщин, а также одного из российских этапов международного ралли «Шелковый путь». В апреле 2018 года столица Южного Урала и Магнитогорск готовятся принять первенство мира по хоккею среди юниоров.