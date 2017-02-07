Свердловская область выделит 43 млн рублей на проведение Дельфийских игр

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«Ожидается, что в мероприятиях примут участие свыше 2,9 тыс. человек, среди которых — две тысячи конкурсантов и их наставников, члены жюри и представители дельфийского комитета в количестве 200 человек, а также 500 волонтеров», — приводятся в сообщении слова губернатора региона Евгения Куйвашева.

Отмечается, что на проведение мероприятий из бюджета региона будет выделено более 40 млн рублей.

«На проведение игр в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 43 млн рублей», — приводятся в сообщении слова Е. Куйвашева.

Открытие Дельфийских игр состоится 19 апреля во Дворце игровых видов спорта, а церемония закрытия и гала-концерт — 22 апреля в киноконцертном театре «Космос».