Пошалили по-русски. Российские лыжники устроили шоу в США

Шалости на грани дисквалификации

Российские лыжники Денис Спицов, Александр Большунов и Алексей Спицов устроили шоу в стиле Петтера Нортуга или Мартена Фуркада в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира среди молодёжи (U23) в Парк-Сити (США).



По ходу забега они намного оторвались от всех конкурентов, а уже на финишной прямой практически остановились и попытались синхронно пересечь черту. Они нарушили сразу несколько пунктов «Правил проведения соревнований по лыжным гонкам».



В частности, пункт 223.1.2, согласно которому действиях наших ребят могли быть квалифицированы как провоцирование и подстрекательство других лиц к совершению нарушения, или 223.3.3, в котором ошибка спортсмена, повлекшая к улучшению результата, приводит к дисквалификации. Но самым очевидным было нарушение пункта 343.7, обязывающего спортсменов проходить всю дистанцию своими силами и запрещающего подталкивание или помощь лидера.



Но оргкомитет не стал применять никакие санкции, пожалев молодых россиян. А фотофиниш, кстати, расставил всех по местам: Большунов — первый, Червоткин — второй, Спицов — третий.



ММА во время велогонки

Во время третьего этапа веломногодневки «Тур Дубая» украинец Андрей Гривко из команды «Астана» ударил локтем в лицо немца Марселя Киттеля из команды «Куик-Степ», лидера общего зачёта. Гривко разбил сопернику бровь, и Киттель был вынужден обратиться за помощью к врачу во время этапа.

Гривко объяснил, что немец и сам вёл себя довольно агрессивно, а его собственное поведение — ответ на действия Киттеля. Украинский спортсмен принёс официальные извинения, команда «Астана» — тоже, но немецкий велогонщик их не принял. Он потребовал дисквалификации Гривко на полгода. Гривко действительно был дисквалифицирован, но пока только с «Тура Дубая».

Бомбардир-пенсионер

В матче чемпионата мира по хоккею с мячом между командами Германии и Беларуси, нападающий немцев Сергей Битков поразил ворота белорусов и помог своей сборной добиться победы. Вероятно, для Биткова это был последний чемпионат мира в карьере. Как признался сам спортсмен, тренерский штаб сборной Германии больше не планирует вызывать его на соревнования.



Причина в том, что Сергею Биткову уже 60 (!) лет. Он родился в Краснотурьинске в 1956 году и в 1977 году в составе алматинского «Динамо» стал чемпионом СССР. Через 20 лет в составе сборной Казахстана он играл на чемпионате мира, а после этого переехал в Германию. За немецкую сборную Битков выступал с 2014 года.

Пловец стал гандболистом

Олимпийский чемпион 2012 года и серебряный призёр Игр-2016 в плавании на 50 м вольным стилем француз Лоран Маноду дебютировал в… гандболе. 26-летний спортсмен ещё в сентябре прошлого года объявил, что попробует пробиться в состав команды «Пеи Д’Экс» университета Экс-ан-Прованса, выступающей в сильнейшей лиге чемпионата Франции. Он приступил к тренировкам, но возрастного новичка сослали в дубль, выступающий в четвёртой лиге.



Наконец тренерский штаб команды рискнул выпустить его на площадку. За семь минут двухметровый пловец никакими результативными действиями не отметился, но и особых «косяков» не совершил. После матча он стал главным объектом внимания журналистов и пообещал, что продолжит совершенствоваться в новом виде спорта, если партнёры и тренеры не против. А зачем им протестовать, если Маноду одним своим появлением на площадке привлекает зрителей на трибуны?

Забытый гимн

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Швеции запомнился не только участием 60-летнего игрока и тем, что хозяева турнира отобрали у сборной России титул сильнейшей сборной, но и инцидентом, произошедшим перед началом финального матча.

Певица Кристина Жмудская, а капелла исполнявшая гимн России, дважды сбилась на первых же строчках и вынуждена была принести извинения. Она продолжила исполнение гимна с середины фразы, а уже после матча объяснила, что в наушнике не слышала себя, хотя на репетиции никаких технических накладок не было. Жмудская испугалась, что её не слышно и на стадионе, и это стало причиной сбоя. Болельщики отреагировали на сбой гимна недовольным гулом.

Рочев стал чемпионом среди гвардейцев

Бронзовый призёр Олимпиады в Турине в командном спринте, победитель и трёхкратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Василий Рочев, который является служащим Росгвардии, не утратил спортивных навыков. Он стал победителем соревнований по служебному двоеборью — лыжные гонки и стрельба из боевого пистолета с 25 м.



Рочев, заслуженный мастер спорта, согласно классификации Минспорта выполнил на чемпионате Росгвардии норматив кандидата в мастера спорта и получил грамоту от начальника управление подготовки войск национальной гвардии генерал-лейтенанта Бабкина.

Президент-марафонец

Президент Эстонии 47-летняя Керсти Кальюлайд приняла участие в международном лыжном марафоне. Кальюлайд преодолела 50 км вместе с сотрудниками собственной службы охраны и канцелярии, а также репортёрами из президентского пула. Журналисты пробежали чуть быстрее президента, чтобы на финише успеть отдышаться и взять у неё интервью.