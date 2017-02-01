Стало известно, кто самый сильный человек на Урале

Титул на турнире «Золотой тигр» в Екатеринбурге завоевал атлет из Надыма — это город в Ямало-Ненецком округе — пауэрлифтер Сергей Ячменёв. Он отжал от груди штангу весом в 330 килограммов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На штанге — вес в 320 килограммов, первый подход. Ячменев берет вес без видимой сложности. Далее еще одна попытка — уже на 330 килограммов.

Вес был все-таки взят, в 3-ей по счету попытке. Этот результат сделал надымчанина чемпионатом мира среди профессионалов в экипировке в самом элитном дивизионе.

— На прошлом чемпионате мира в октябре 2016-го я пожал 330 килограммов, стал чемпионом мира. Жим с такими весами опасен, поэтому использование экипировки обязательно.

— А помогает ли она вообще?

— Конечно, помогает. Прибавляет результат, от травм оберегает, — говорит пауэрлифтер Сергей Ячменев.

Сейчас надымчанин проходит период реабилитации после непродолжительной болезни, попутно занимаясь тренерской деятельностью. Готовит своих воспитанниц к чемпионату Европы. А уже через несколько дней Ячменев начнет интенсивный период подготовки к турниру под названием «Кремлевский жим». Попасть на соревнование пауэрлифтеров ему посчастливилось после победы в Екатеринбурге. Естественно, подобный результат силача не мог быть не замечен организаторами первенства, которые и пригласили его в столицу. Входной билет на московский турнир для любого, без исключения, атлета — штанга весом свыше трехсот килограммов.

«Там сильнейшие собираются только, статусные турниры. Виктор Найденов будет — это жим 430 килограммов. В нашем виде спорта просто так победить никогда не получится. Поэтому борьба будет очень жесткая. Соперники очень сильные. Это порядка 5−6 тренировок. Раз в две-три недели», — делится пауэрлифтер Сергей Ячменев.

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350 килограммов — это примерно вес мотоцикла отечественного производства «Урал», с пассажирским прицепом, конечно, или сразу двух моторных лодок. Для атлетов высочайшего уровня это — обычная практика, работать на тренировке с большим весом. Ячменев говорит, что таких подвигов не было бы без дружной команды, которая регулярно помогает ему. На «Кремлевском жиме» надымчанин планирует покорить штангу весом в 400 килограммов. В мире пауэрлифтинга, преодолевших подобный рубеж, можно пересчитать по пальцам. Соревнования стартуют 23 апреля в Москве. На турнир традиционно съедутся сильнейшие пауэрлифтеры планеты.