РУСАДА подтвердило возможность положительной допинг-пробы после «Компливита»
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подтвердило, что употребление витаминов «Компливит» может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.
Ранее Московская федерация плавания (МФП) предупредила своих спортсменов о возможных
«В соответствии с запрещенным списком кобальт включен в класс S2 «Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики», — сообщили агентству «Р-Спорт» в
«Применение субстанций данного класса запрещено во всех видах спорта как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды», — говорится в сообщении организации.
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