РУСАДА подтвердило возможность положительной допинг-пробы после «Компливита»

Ранее Московская федерация плавания (МФП) предупредила своих спортсменов о возможных допинг-инцидентах в случае употребления витаминов «Компливит» после того, как препарат был проверен на специальном онлайн-сервисе РУСАДА, позволяющем определить содержание в препаратах запрещенного вещества. Было выявлено, что препарат содержит субстанцию «Кобальт», которая включена в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В соответствии с запрещенным списком кобальт включен в класс S2 «Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе РУСАДА в ответ на вопрос, действительно ли употребление витаминов «Компливит» может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.

«Применение субстанций данного класса запрещено во всех видах спорта как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды», — говорится в сообщении организации.