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31 января 2017, 12:33 | Прочие | Р-Спорт

РУСАДА подтвердило возможность положительной допинг-пробы после «Компливита»

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подтвердило, что употребление витаминов «Компливит» может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.

Ранее Московская федерация плавания (МФП) предупредила своих спортсменов о возможных допинг-инцидентах в случае употребления витаминов «Компливит» после того, как препарат был проверен на специальном онлайн-сервисе РУСАДА, позволяющем определить содержание в препаратах запрещенного вещества. Было выявлено, что препарат содержит субстанцию «Кобальт», которая включена в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В соответствии с запрещенным списком кобальт включен в класс S2 «Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе РУСАДА в ответ на вопрос, действительно ли употребление витаминов «Компливит» может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.

«Применение субстанций данного класса запрещено во всех видах спорта как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды», — говорится в сообщении организации.
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