Как витамины стали допингом
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало распространенный витаминный комплекс «Компливит» допинговым препаратом
из-за наличия в нем запрещенного вещества кобальт.
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БЕРЕМЕННЫМ МОЖНО, СПОРТСМЕНАМ — НЕТ
Московская федерация плавания, которую возглавляет призер Олимпиады в Лондоне Евгений Коротышкин, в конце минувшей недели буквально взорвала российское
Мысль о том, что стандартные витамины, которые разрешены даже беременным женщинам, могут быть допингом, иначе как абсурдом не назовешь. Однако на бумаге дело обстоит именно так: кобальт запрещен в спорте, а в инструкции к «Компливиту» черным по белому написано о наличии там этого компонента в количестве ста микрограммов. Надо отдать должное российским спортсменам, сразу несколько из них тут же кинулись писать запросы на официальный сайт РУСАДА: «Как так? Неужели теперь даже обычные витаминки — это допинг?!».
— В соответствии с Запрещенным списком кобальт включен в класс S2 «Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики», — гласит официальный ответ РУСАДА на запрос «СЭ». — Применение субстанций данного класса запрещено во всех видах спорта как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды.
Итак, между витаминами и допингом поставили знак равенства. Занавес.
Если посмотреть на определение допинга в Кодексе ВАДА, «Компливит» не соответствует ни одному критерию. Он не дает неспортивного преимущества, не противоречит этике спорта и уж точно не опасен для здоровья. Но это — если речь о витаминном комплексе в целом, а не о кобальте в отдельности.
Это вещество впервые попало в Запрещенный список ВАДА в 2015 году, а до этого находилось в программе мониторинга. Опубликованы как минимум два параллельных научных исследования немецкого института в Байроте и Университета Вероны, где доказывается несомненный эффект повышения работоспособности от употребления кобальта. Если вкратце, этот препарат стабилизирует
Горячие головы уже поспешили объявить «Компливит» вторым мельдонием. Мол, теперь сотни безвинных российских спортсменов, которые применяли обычные витаминки, понесут наказание. На самом деле, сравнивать «Компливит» с изобретением латышского профессора Калвиньса некорректно. Ведь кобальт находится в Запрещенном списке ВАДА аж с 2015 года! Что тема стала громкой именно сейчас — чистая случайность.
За эти два года ни об одном случае дисквалификации российского спортсмена именно за «Компливит» или даже просто за кобальт не известно. Вариантов тут два: либо наши сборники пьют
ЧИСТАЯ НАУКА
— В состав минеральных веществ препарата входит микроэлемент кобальт (в виде кобальта сульфата гептагидрата), который является одним из жизненно важных веществ, — заявили «СЭ» Сергей Паршиков, представитель
На первый взгляд кажется, что содержание кобальта в «Компливите» довольно значительно. При дневной норме для взрослого человека до 20 мкг в сутки, в витаминном комплексе, согласно инструкции, содержатся 100 мкг. Это так называемая терапевтическая доза — то есть она не превышает максимально допустимую, но явно выше той, что может попасть в организм человека просто с пищей.
Чтобы проверить, действительно ли «Компливит» может стать причиной положительной пробы, достаточно было бы стандартного лабораторного исследования. Провести его можно хоть в Московской антидопинговой лаборатории, даже при отсутствии аккредитации ВАДА. В конце концов, никто не может запретить нам заниматься чистой наукой.
Но для подстраховки, в любом случае, проще запретить конкретную марку витаминов, чем организовывать и дожидаться результатов исследования. Ни один российский олимпиец не станет слабее
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