Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/28609239/
31 января 2017, 11:12 | Прочие | Спорт-Экспресс

Как витамины стали допингом

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало распространенный витаминный комплекс «Компливит» допинговым препаратом из-за наличия в нем запрещенного вещества кобальт.

Российское антидопинговое агентство (<span class=error>РУСАДА</span>) признало распространенный витаминный комплекс Компливит допинговым препаратом <nobr>из-за </nobr>наличия в нем запрещенного вещества кобальт. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

БЕРЕМЕННЫМ МОЖНО, СПОРТСМЕНАМ — НЕТ

Московская федерация плавания, которую возглавляет призер Олимпиады в Лондоне Евгений Коротышкин, в конце минувшей недели буквально взорвала российское медиа-пространство сообщением в «Инстаграмм». Там МФП привела официальный ответ из РУСАДА, согласно которому витаминный комплекс «Компливит» является допингом из-за содержания в нем запрещенного вещества «кобальт».

Мысль о том, что стандартные витамины, которые разрешены даже беременным женщинам, могут быть допингом, иначе как абсурдом не назовешь. Однако на бумаге дело обстоит именно так: кобальт запрещен в спорте, а в инструкции к «Компливиту» черным по белому написано о наличии там этого компонента в количестве ста микрограммов. Надо отдать должное российским спортсменам, сразу несколько из них тут же кинулись писать запросы на официальный сайт РУСАДА: «Как так? Неужели теперь даже обычные витаминки — это допинг?!».

— В соответствии с Запрещенным списком кобальт включен в класс S2 «Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики», — гласит официальный ответ РУСАДА на запрос «СЭ». — Применение субстанций данного класса запрещено во всех видах спорта как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды.

Итак, между витаминами и допингом поставили знак равенства. Занавес.

ЛЖЕ-МЕЛЬДОНИЙ

Если посмотреть на определение допинга в Кодексе ВАДА, «Компливит» не соответствует ни одному критерию. Он не дает неспортивного преимущества, не противоречит этике спорта и уж точно не опасен для здоровья. Но это — если речь о витаминном комплексе в целом, а не о кобальте в отдельности.

Это вещество впервые попало в Запрещенный список ВАДА в 2015 году, а до этого находилось в программе мониторинга. Опубликованы как минимум два параллельных научных исследования немецкого института в Байроте и Университета Вероны, где доказывается несомненный эффект повышения работоспособности от употребления кобальта. Если вкратце, этот препарат стабилизирует гипоксия-индуцируемый фактор, то есть непосредственно улучшает выносливость и является своеобразным природным заменителем эритропоэтина. При исследованиях выяснилось, что у целого ряда спортсменов в организме наблюдается практически предельное содержание кобальта. А это говорит о злоупотреблениях этим веществом.

Из-за опасности для здоровья кобальт запрещен как в соревновательный, так и во внесоревновательный период. Никакой допустимой концентрации не существует — то есть за любое количество кобальта в пробе последует дисквалификация. В соответствие со стандартной практикой — на четыре года. Интересная деталь: в новом Запрещенном списке ВАДА от 2017 года появилась поправка, согласно которой кобальт в составе витамина B12 не запрещен. Вот только загвоздка: в «Компливите» присутствует как по отдельности B12, так и собственно кобальт.

Горячие головы уже поспешили объявить «Компливит» вторым мельдонием. Мол, теперь сотни безвинных российских спортсменов, которые применяли обычные витаминки, понесут наказание. На самом деле, сравнивать «Компливит» с изобретением латышского профессора Калвиньса некорректно. Ведь кобальт находится в Запрещенном списке ВАДА аж с 2015 года! Что тема стала громкой именно сейчас — чистая случайность.

За эти два года ни об одном случае дисквалификации российского спортсмена именно за «Компливит» или даже просто за кобальт не известно. Вариантов тут два: либо наши сборники пьют какие-то другие витамины, либо содержание кобальта в «Компливите» настолько незначительно, что в пробе он не определяется. Такие случаи, на самом деле, не так редки: далеко не обязательно, что абсолютно все вещества, которые принимает спортсмен, впоследствии будет возможно найти в его допинг-пробах.

ЧИСТАЯ НАУКА

— В состав минеральных веществ препарата входит микроэлемент кобальт (в виде кобальта сульфата гептагидрата), который является одним из жизненно важных веществ, — заявили «СЭ» Сергей Паршиков, представитель компании-производителя витаминного комплекса. — В организме взрослого человека содержится 1,1 мг кобальта. В состав 1 таблетки препарата «Компливит» входит 100 мкг этого вещества. Кобальт является жизненно-важным микроэлементом, его включение в состав витаминно-минеральных комплексов является рациональным и оправданным с точки зрения поддержки нормальной физиологии человеческого организма. Содержание кобальта в составе препарата не превышает верхние допустимые пределы потребления. Среднее потребление кобальта с пищей составляет 300 мкг в сутки, при этом большая часть (260 мкг) выводится с мочой, кобальт не накапливается в тканях. Безопасный предел потребления — 1,4 мг.

На первый взгляд кажется, что содержание кобальта в «Компливите» довольно значительно. При дневной норме для взрослого человека до 20 мкг в сутки, в витаминном комплексе, согласно инструкции, содержатся 100 мкг. Это так называемая терапевтическая доза — то есть она не превышает максимально допустимую, но явно выше той, что может попасть в организм человека просто с пищей.

Чтобы проверить, действительно ли «Компливит» может стать причиной положительной пробы, достаточно было бы стандартного лабораторного исследования. Провести его можно хоть в Московской антидопинговой лаборатории, даже при отсутствии аккредитации ВАДА. В конце концов, никто не может запретить нам заниматься чистой наукой.

Но для подстраховки, в любом случае, проще запретить конкретную марку витаминов, чем организовывать и дожидаться результатов исследования. Ни один российский олимпиец не станет слабее из-за отказа от «Компливита». РУСАДА, собственно, свою работу по информированию общественности выполнила полностью. А что тема всплыла только спустя два года после запрета — дело случая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Немного огня от Дмитрия Губерниева

"Амкар" рассказал подробности "контракта" с Это'О

Халк обратился к "Зениту"