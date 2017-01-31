Как витамины стали допингом

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БЕРЕМЕННЫМ МОЖНО, СПОРТСМЕНАМ — НЕТ

Московская федерация плавания, которую возглавляет призер Олимпиады в Лондоне Евгений Коротышкин, в конце минувшей недели буквально взорвала российское медиа-пространство сообщением в «Инстаграмм». Там МФП привела официальный ответ из РУСАДА, согласно которому витаминный комплекс «Компливит» является допингом из-за содержания в нем запрещенного вещества «кобальт».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPvlQuzj63s/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Будьте бдительны! Теперь за Компливит можно угодить на скамью подсудимых доперов. Прежде чем принимать любые витамины , посоветуйтесь с вашим врачом и попросите проверить наличие в них запрещённых субстанций. #русада #rusada</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Федерация плавания г. Москвы. (@mosswimming) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-26T21:57:03+00:00">Jan 26, 2017 at 1:57pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мысль о том, что стандартные витамины, которые разрешены даже беременным женщинам, могут быть допингом, иначе как абсурдом не назовешь. Однако на бумаге дело обстоит именно так: кобальт запрещен в спорте, а в инструкции к «Компливиту» черным по белому написано о наличии там этого компонента в количестве ста микрограммов. Надо отдать должное российским спортсменам, сразу несколько из них тут же кинулись писать запросы на официальный сайт РУСАДА: «Как так? Неужели теперь даже обычные витаминки — это допинг?!».

— В соответствии с Запрещенным списком кобальт включен в класс S2 «Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики», — гласит официальный ответ РУСАДА на запрос «СЭ». — Применение субстанций данного класса запрещено во всех видах спорта как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды.

Итак, между витаминами и допингом поставили знак равенства. Занавес.

ЛЖЕ-МЕЛЬДОНИЙ

Если посмотреть на определение допинга в Кодексе ВАДА, «Компливит» не соответствует ни одному критерию. Он не дает неспортивного преимущества, не противоречит этике спорта и уж точно не опасен для здоровья. Но это — если речь о витаминном комплексе в целом, а не о кобальте в отдельности.

Это вещество впервые попало в Запрещенный список ВАДА в 2015 году, а до этого находилось в программе мониторинга. Опубликованы как минимум два параллельных научных исследования немецкого института в Байроте и Университета Вероны, где доказывается несомненный эффект повышения работоспособности от употребления кобальта. Если вкратце, этот препарат стабилизирует гипоксия-индуцируемый фактор, то есть непосредственно улучшает выносливость и является своеобразным природным заменителем эритропоэтина. При исследованиях выяснилось, что у целого ряда спортсменов в организме наблюдается практически предельное содержание кобальта. А это говорит о злоупотреблениях этим веществом.

Из-за опасности для здоровья кобальт запрещен как в соревновательный, так и во внесоревновательный период. Никакой допустимой концентрации не существует — то есть за любое количество кобальта в пробе последует дисквалификация. В соответствие со стандартной практикой — на четыре года. Интересная деталь: в новом Запрещенном списке ВАДА от 2017 года появилась поправка, согласно которой кобальт в составе витамина B12 не запрещен. Вот только загвоздка: в «Компливите» присутствует как по отдельности B12, так и собственно кобальт.

Горячие головы уже поспешили объявить «Компливит» вторым мельдонием. Мол, теперь сотни безвинных российских спортсменов, которые применяли обычные витаминки, понесут наказание. На самом деле, сравнивать «Компливит» с изобретением латышского профессора Калвиньса некорректно. Ведь кобальт находится в Запрещенном списке ВАДА аж с 2015 года! Что тема стала громкой именно сейчас — чистая случайность.

За эти два года ни об одном случае дисквалификации российского спортсмена именно за «Компливит» или даже просто за кобальт не известно. Вариантов тут два: либо наши сборники пьют какие-то другие витамины, либо содержание кобальта в «Компливите» настолько незначительно, что в пробе он не определяется. Такие случаи, на самом деле, не так редки: далеко не обязательно, что абсолютно все вещества, которые принимает спортсмен, впоследствии будет возможно найти в его допинг-пробах.

ЧИСТАЯ НАУКА

— В состав минеральных веществ препарата входит микроэлемент кобальт (в виде кобальта сульфата гептагидрата), который является одним из жизненно важных веществ, — заявили «СЭ» Сергей Паршиков, представитель компании-производителя витаминного комплекса. — В организме взрослого человека содержится 1,1 мг кобальта. В состав 1 таблетки препарата «Компливит» входит 100 мкг этого вещества. Кобальт является жизненно-важным микроэлементом, его включение в состав витаминно-минеральных комплексов является рациональным и оправданным с точки зрения поддержки нормальной физиологии человеческого организма. Содержание кобальта в составе препарата не превышает верхние допустимые пределы потребления. Среднее потребление кобальта с пищей составляет 300 мкг в сутки, при этом большая часть (260 мкг) выводится с мочой, кобальт не накапливается в тканях. Безопасный предел потребления — 1,4 мг.

На первый взгляд кажется, что содержание кобальта в «Компливите» довольно значительно. При дневной норме для взрослого человека до 20 мкг в сутки, в витаминном комплексе, согласно инструкции, содержатся 100 мкг. Это так называемая терапевтическая доза — то есть она не превышает максимально допустимую, но явно выше той, что может попасть в организм человека просто с пищей.

Чтобы проверить, действительно ли «Компливит» может стать причиной положительной пробы, достаточно было бы стандартного лабораторного исследования. Провести его можно хоть в Московской антидопинговой лаборатории, даже при отсутствии аккредитации ВАДА. В конце концов, никто не может запретить нам заниматься чистой наукой.