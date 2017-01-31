Более 300 спортплощадок будет открыто в Крыму в 2017 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Более 300 спортивных площадок будет открыто в Крыму в этом году, в соответствии с поручением президента РФ. Об этом сообщила на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым министр спорта региона Елизавета Кожичева.
«Со всеми муниципальными образованиями проработали потребность, определили формат этих площадок. Планируется 50 многофункциональных площадок и 268 площадок с элементами воркаута и для сдачи норм ГТО», — цитирует Кожичеву
Кожичева сообщила, что на эти цели из федерального бюджета выделено 500 млн руб., кроме того, из бюджета региона — 67 млн рублей на закупку и монтаж 124 площадок для городов и районов с целью повышения эффективности выполнения норм ГТО.
«Со всеми муниципалитетами все отработано, уже предоставлены земельные участки под эти площадки», — сообщила министр.
Ранее, 26 октября 2016 года, президент России Владимир Путин пообещал выделить дополнительно 500 млн рублей на спортивные площадки в Крыму, попросив активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) проследить за тем, чтобы деньги были потрачены целевым образом.
Во время регионального форума ОНФ «Форум действий. Крым» один из участников рассказал главе государства, что в регионе не хватает спортивных площадок шаговой доступности. Он попросил перераспределить 500 млн рублей из федеральной целевой программы по развитию физкультуры и спорта на такие площадки.
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