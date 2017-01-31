ФК «Урал» готовится заключить первый в истории контракт с киберфутболистом

Победитель екатеринбургского отборочного этапа чемпионата страны по киберфутболу Омар Алиев прибудет завтра, 1 февраля, в офис ФК «Урал» для заключения контракта, сообщил 31 января «АиФ-Урал» пресс-атташе клуба Никита Медведевских.

«Мы подпишем с Омаром договор о сотрудничестве, — сообщил Медведевских. — Подпись под документом с нашей стороны поставил президент “Урала” Григорий Иванов. Клуб возьмет на себя расходы с поездками Омара на Кубок РФПЛ по киберфутболу 24 февраля в Уфе и на чемпионат страны, который пройдет в марте. По его итогам будет разыграна путевка на мировое первенство. Дополнительных денег платить Алиеву клуб не будет. Что касается дальнейшего сотрудничества, то это пока вопрос открытый. Многое будет зависеть от того, как Омар выступит на российских соревнованиях».

Омар Алиев стал победителем чемпионата по киберфутболу, который прошел в Екатеринбурге. Право представлять наш футбольный клуб в турнирах РФПЛ оспаривали 112 киберспортсменов. В качестве игровых консолей использовались приставки Sony PlayStation 4.