USOC: Указ Трампа о миграции не коснется спортсменов, въезжающих в США

Трамп подписал в пятницу указ, который, в частности, на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Позднее Национальная баскетбольная ассоциация попросила у госдепартамента США разъяснений по поводу того, как этот указ о миграции может отразиться на игроках ассоциации.

«Мы специально уточнили то, какое влияние распоряжение может иметь на спортсменов и официальных лиц, прибывающих в Соединенные Штаты для участия в соревнованиях. Правительство США уже сегодня сообщило нам, что оно намерено сотрудничать с нами, чтобы гарантировать, что спортсмены и официальные лица из всех стран будут в ускоренном порядке получать право въезда в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в международных спортивных соревнованиях», — цитирует Рейтер слова председателя совета директоров USOC Ларри Пробста и генерального директора организации Скотта Блэкмана.