Минское «Динамо», Президентский спортивный клуб и велоклуб «Минск» лишились налоговых льгот
С 13 января 2017 года снижены зональные коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога в Минске: для
I-III экономико-планировочных зон — с 2,5 до 2,3; для IV-V зон — с 2,3 до 2,2. Решение Минского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 255 «Об установлении коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога и признании утратившими силу некоторых решений Минского городского Совета депутатов» вступило в силу с 13 января 2017 года.
Данным решением также снижены коэффициенты к ставкам имущественных налогов для организаций, получающих субсидии на возмещение части затрат при перевозках пассажирским транспортом, и организаций, которым переданы в хозяйственное ведение находящиеся в собственности города Минска гостиницы для домашних животных вместимостью не менее 70 голов. Кроме того, уменьшены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость для организаций, которым переданы в хозяйственное ведение автомобильные стоянки, автомобильные парковки в количестве более 50 единиц, находящиеся в собственности города Минска; организаций, осуществляющих хранение стабилизационных фондов продуктов растениеводства; организаций, получающих субсидии на возмещение части затрат при перевозках пассажирским транспортом.
Сокращен перечень организаций физкультуры и спорта для оказания спонсорской помощи, дающей право на сниженный коэффициент к ставке налога на недвижимость. Из перечня исключены Президентский спортивный клуб, Футбольный клуб «Динамо-Минск», Велосипедный клуб «Минск», государственные учреждения (клубы) физической культуры и спорта по игровым видам спорта и другие организации физической культуры и спорта, имущество которых находится в собственности города Минска. Таким образом, коэффициент 1,0 к ставке налога на недвижимость будут применять только организации, оказывающие безвозмездную (спонсорскую) помощь в установленном законодательством порядке Представительству НОК Республики Беларусь в городе Минске.
Коэффициент к ставке земельного налога уменьшен для организаций обрабатывающей промышленности.
В то же время организации в части неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, включенных в перечень неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества, как и в прошлом году, должны применять коэффициент 10 к ставкам имущественных налогов, — передает gb.by.
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