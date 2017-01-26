Минское «Динамо», Президентский спортивный клуб и велоклуб «Минск» лишились налоговых льгот

Данным решением также снижены коэффициенты к ставкам имущественных налогов для организаций, получающих субсидии на возмещение части затрат при перевозках пассажирским транспортом, и организаций, которым переданы в хозяйственное ведение находящиеся в собственности города Минска гостиницы для домашних животных вместимостью не менее 70 голов. Кроме того, уменьшены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость для организаций, которым переданы в хозяйственное ведение автомобильные стоянки, автомобильные парковки в количестве более 50 единиц, находящиеся в собственности города Минска; организаций, осуществляющих хранение стабилизационных фондов продуктов растениеводства; организаций, получающих субсидии на возмещение части затрат при перевозках пассажирским транспортом.



Сокращен перечень организаций физкультуры и спорта для оказания спонсорской помощи, дающей право на сниженный коэффициент к ставке налога на недвижимость. Из перечня исключены Президентский спортивный клуб, Футбольный клуб «Динамо-Минск», Велосипедный клуб «Минск», государственные учреждения (клубы) физической культуры и спорта по игровым видам спорта и другие организации физической культуры и спорта, имущество которых находится в собственности города Минска. Таким образом, коэффициент 1,0 к ставке налога на недвижимость будут применять только организации, оказывающие безвозмездную (спонсорскую) помощь в установленном законодательством порядке Представительству НОК Республики Беларусь в городе Минске.



Коэффициент к ставке земельного налога уменьшен для организаций обрабатывающей промышленности.



В то же время организации в части неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, включенных в перечень неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества, как и в прошлом году, должны применять коэффициент 10 к ставкам имущественных налогов, — передает gb.by.