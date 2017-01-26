Шамко: Спортивная отрасль в Минской области должна давать более эффективные результаты
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивная отрасль в Минской области должна давать более эффективные результаты работы. Такое мнение высказал сегодня министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко на встрече руководства Миноблисполкома и Минспорта со спортивным активом региона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Минской области работают более 50
Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро подчеркнул, что руководство региона готово оказывать необходимую помощь. «Для спортивной общественности региона уже сделано немало, и мы готовы далее оказывать поддержку каждой спортшколе, училищу и центру Минской области», — отметил он.
Во время встречи директора спортшкол обратились к председателю облисполкома с просьбой о содействии в решении вопросов, связанных с ремонтом плоскостных сооружений, приобретением транспорта, выделением средств для участия в соревнованиях.
Руководство Минской области и Министерства спорта и туризма договорились провести следующее совещание с представителями спортивных организаций региона через полгода.
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