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26 января 2017, 18:43 | Прочие | БЕЛТА

Шамко: Спортивная отрасль в Минской области должна давать более эффективные результаты

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивная отрасль в Минской области должна давать более эффективные результаты работы. Такое мнение высказал сегодня министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко на встрече руководства Миноблисполкома и Минспорта со спортивным активом региона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Минской области работают более 50 учебно-спортивных учреждений, развивается 38 видов спорта. Регион по наличию современной спортивной инфраструктуры занимает лидирующие места в стране, но вклад атлетов в достижения на международной арене не столь велик. «В зачете спортивных достижений по республике область занимает шестое место. На прошедших Олимпийских играх в Рио представители столичного региона не завоевали наград. Ближе других к пьедесталу были легкоатлетки Ольга Мазуренок, Марина Арзамасова. Необходимо сделать правильные выводы, в области созданы хорошие условия для занятий спортом детей и спортсменов высокого класса, должна быть и соответствующая отдача», — констатировал Александр Шамко.

Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро подчеркнул, что руководство региона готово оказывать необходимую помощь. «Для спортивной общественности региона уже сделано немало, и мы готовы далее оказывать поддержку каждой спортшколе, училищу и центру Минской области», — отметил он.

Во время встречи директора спортшкол обратились к председателю облисполкома с просьбой о содействии в решении вопросов, связанных с ремонтом плоскостных сооружений, приобретением транспорта, выделением средств для участия в соревнованиях.

Руководство Минской области и Министерства спорта и туризма договорились провести следующее совещание с представителями спортивных организаций региона через полгода.

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