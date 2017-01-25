Шляхтин сообщил, что Самара получит две новых современных арены, а не одну

В настоящее время ЦСК ВВС проводит матчи в ледовом дворце спорта, который был построен в 1966 году и не отвечает требованиям Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В среду стало известно, что Главгосэкспертизой России был одобрен проект строительства в Кировском районе Самары универсального спортивного комплекса, главная ледовая арена которого будет вмещать 10 тысяч зрителей.

«Что касается старого дворца спорта, который находится в Самаре, то принято решение о строительстве на его месте новой современной арены, — сказал Шляхтин корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — Это позволяет значительно расширить функционал объекта, при этом стоимость сопоставима с реконструкцией. Сейчас дорабатывается проект, после чего он будет передан в госэкспертизу. По точным срокам ясность будет позже».

Шляхтин заявил, что город нуждается в двух новых аренах. «Это целесообразно, — объяснил он. — Во-первых, они будут располагаться в разных концах города. Во-вторых, на протяжении многих лет в городе не строились крупные спортивные объекты, регион сильно отстал в части обеспеченности спортивной инфраструктурой. Только в последние 4 года ситуация кардинально изменилась, благодаря новому губернатору Самарской области новые спорткомплексы стали строиться».

«Вопрос, будут ли востребованы новые спортивные объекты, не стоит, — продолжил министр. — В том числе и профессиональными спортивными клубами. Очевидно, что трудно уместить несколько команд на одной площадке — у каждой свой график. Сегодня в Самаре играет волейбольная «Нова», баскетбольная «Самара» и хоккейный ЦСК ВВС. У каждого клуба есть потребность в новом современном зале. Плюс у нас есть женский баскетбольный клуб «Политех-СамГТУ», женская волейбольная «Искра», хоккейная «Комета».