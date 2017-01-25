Шляхтин сообщил, что Самара получит две новых современных арены, а не одну
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил агентству «Р-Спорт», что в Самаре помимо нового универсального спорткомплекса в Кировском районе будет построена еще одна арена — на месте ледового дворца спорта ЦСК ВВС.
В настоящее время ЦСК ВВС проводит матчи в ледовом дворце спорта, который был построен в 1966 году и не отвечает требованиям Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В среду стало известно, что Главгосэкспертизой России был одобрен проект строительства в Кировском районе Самары универсального спортивного комплекса, главная ледовая арена которого будет вмещать 10 тысяч зрителей.
«Что касается старого дворца спорта, который находится в Самаре, то принято решение о строительстве на его месте новой современной арены, — сказал Шляхтин корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — Это позволяет значительно расширить функционал объекта, при этом стоимость сопоставима с реконструкцией. Сейчас дорабатывается проект, после чего он будет передан в госэкспертизу. По точным срокам ясность будет позже».
Шляхтин заявил, что город нуждается в двух новых аренах. «Это целесообразно, — объяснил он. —
«Вопрос, будут ли востребованы новые спортивные объекты, не стоит, — продолжил министр. — В том числе и профессиональными спортивными клубами. Очевидно, что трудно уместить несколько команд на одной площадке — у каждой свой график. Сегодня в Самаре играет волейбольная «Нова», баскетбольная «Самара» и хоккейный ЦСК ВВС. У каждого клуба есть потребность в новом современном зале. Плюс у нас есть женский баскетбольный клуб «Политех-СамГТУ», женская волейбольная «Искра», хоккейная «Комета».
«Волейбольная “Нова” с этого года проводит игры не в Новокуйбышевске, а в Самаре, в “МТЛ Арене”. Было два матча — и на обоих аншлаг. Нынешний зал не может вместить всех желающих. “Самара” планирует в перспективе играть в Лиге ВТБ, руководство клуба такой вопрос предметно рассматривает. ЦСК ВВС не был допущен в ВХЛ как раз
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