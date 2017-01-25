Компания Netflix заплатила $5 млн за показ фильма «Икар» о допинге в российском спорте

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Сделка стала одной из самых крупных в истории документального кино. Режиссером фильма стал британский велогонщик-любитель Брайан Фогель. Главным действующим лицом картины стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По замыслу фильма, Фогель доказывает, что применение анаболических стероидов улучшает результаты спортсменов, а Родченков признается, что помогал в создании в России государственной системы покрытия применения допинга.

«Это был тяжелый путь длиной в 3,5 года, который освещает самый большой спортивный скандал», — заявил Фогель.