Компания Netflix заплатила $5 млн за показ фильма «Икар» о допинге в российском спорте
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американская компания Netflix заплатила $5 млн за права на показ документального фильма «Икар» о допинге в российском спорте. Об этом сообщает портал Variety.
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Сделка стала одной из самых крупных в истории документального кино. Режиссером фильма стал британский
«Это был тяжелый путь длиной в 3,5 года, который освещает самый большой спортивный скандал», — заявил Фогель.
18 июля прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене
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