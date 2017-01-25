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25 января 2017, 19:38 | Прочие | ТАСС

Компания Netflix заплатила $5 млн за показ фильма «Икар» о допинге в российском спорте

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американская компания Netflix заплатила $5 млн за права на показ документального фильма «Икар» о допинге в российском спорте. Об этом сообщает портал Variety.

Компания Netflix заплатила 5 млн за показ фильма Икар о допинге в российском спорте - Фото Увеличить
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Сделка стала одной из самых крупных в истории документального кино. Режиссером фильма стал британский велогонщик-любитель Брайан Фогель. Главным действующим лицом картины стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По замыслу фильма, Фогель доказывает, что применение анаболических стероидов улучшает результаты спортсменов, а Родченков признается, что помогал в создании в России государственной системы покрытия применения допинга.

«Это был тяжелый путь длиной в 3,5 года, который освещает самый большой спортивный скандал», — заявил Фогель.

18 июля прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Родченков заявлял о готовности предоставить WADA доказательства существования так называемой допинговой программы в РФ, а также о необходимости перепроверки допинг-проб с Игр 2014 года.
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