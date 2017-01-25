Новости спорта вернутся в эфир Первого канала, информация об их закрытии неверна
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Новости спорта вернутся в эфир Первого канала, информация о закрытии некорректна, сообщили в
пресс-службе.
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«Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности», — сообщили ТАСС в
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