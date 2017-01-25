29—30 апреля в Минске пройдет спортивно-туристическая выставка «ЭкшнЭкспо»

Выставка будет посвящена активному отдыху, военным играм, экстремальному спорту, туризму и отдыху на природе. «Изюминкой» выставки станет формат мероприятия: компании, предоставляющие оборудование и услуги для активного отдыха, туризма, экстремальных видов спорта представят новую продукцию и услуги и позволят ее протестировать: поиграть в страйкбол и лазертаг, опробовать снаряжение в специально оборудованном тире, принять участие в квестах, подобрать ролики, попрыгать на батуте, прокатиться на сигвее, увидеть рыцарские турниры, сразиться на мечах, принять участие в городских играх, мастер-классах и множестве других мероприятий, — передает mst.by.