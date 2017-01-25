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25 января 2017, 9:53 | Прочие | «Прессбол»

29—30 апреля в Минске пройдет спортивно-туристическая выставка «ЭкшнЭкспо»

29—30 апреля столичном футбольном манеже (проспект Победителей, 20/2) пройдет туристическая выставка «ЭкшнЭкспо».

Выставка будет посвящена активному отдыху, военным играм, экстремальному спорту, туризму и отдыху на природе. «Изюминкой» выставки станет формат мероприятия: компании, предоставляющие оборудование и услуги для активного отдыха, туризма, экстремальных видов спорта представят новую продукцию и услуги и позволят ее протестировать: поиграть в страйкбол и лазертаг, опробовать снаряжение в специально оборудованном тире, принять участие в квестах, подобрать ролики, попрыгать на батуте, прокатиться на сигвее, увидеть рыцарские турниры, сразиться на мечах, принять участие в городских играх, мастер-классах и множестве других мероприятий, — передает mst.by.

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