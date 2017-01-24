Александр Карелин: Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят

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РОДЧЕНКОВ И ФИЛЬМЫ

— На прошлой неделе вышли очередные документальные фильмы о допинге в российском спорте. Смотрели?

— Нет. Но я в курсе происходящего, отношение к этому сформулирую коротко. Тенденциозная подача материала. Подтасовка фактов. Желание одного человека подать свой нелегальный бизнес как стройную систему, давно сложившуюся и работающую в России.

— Вы о Григории Родченкове?

— Разумеется.

— Предыдущие фильмы Хайо Зеппельта видели?

— Начинал смотреть — и быстро заканчивал. Все это из разряда: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят.

— Родченков заявил: «Не верю, что можно победить на Олимпийских играх без фармакологической поддержки».

— Давайте не путать фармакологическую поддержку с запрещенными препаратами. Дьявол скрывается в мелочах. Родченков считает, что без допинга в спорте претендовать на высокие места нереально. Фальшь! Вранье! Когда человек не способен добиться результата, сразу начинаются разговоры, мол, бегут быстрее те, у кого игла острее. Это полная глупость и попытка оправдать собственную несостоятельность. Поймите, я не идеалист. Конечно, есть вопиющие примеры употребления допинга. Но единичные случаи. А главное, распространены они далеко за пределами границ Российской федерации. Если же послушать замечательных канадских юристов, можно подумать, что не выигрывают лишь те, у кого пилюли слабее. Хотя во времена, когда я боролся, нам давали аскорбинку, да ранку смазывали йодом. Вот и вся «фармакологическая поддержка».

— Осенью МОК лишил серебряной медали Игр-2008 Хасана Бароева, олимпийского чемпиона-2004 по греко-римской борьбе. В его организме после перепроверки допинг-пробы нашли запрещенный стероид туринабол.

— Я звонил ему, обсуждали ситуацию. На мой взгляд, это досадное недоразумение. Либо виной всему неграмотность спортсмена, тренера и докторов, которые не уследили за изменениями антидопинговых правил. В любом случае сейчас происходит огромное количество искажений, в том числе методических и процессуальных. Поэтому Бароеву сказал: «Не вздумай обижаться, махнуть на все рукой. Нужно пригласить хорошего адвоката, который специализируется на таких делах, и оспаривать обвинения».

— Значит, вы посоветовали Бароеву обратиться в суд? Поначалу он не собирался это делать.

— Принять такое решение мог только сам Хасан Махарбекович. А говорили с ним, думаю, многие. Нельзя соглашаться с порочными утверждениями, чтобы кому-то понравиться. Иначе завтра бросят тень на всю нашу победную историю. Хотя бы ради этого надо отстаивать правоту. Тут ведь важен еще один нюанс.

— Какой?

— Шельмовать-то начинают тех, кто уже завершил карьеру. Расчет простой — у людей теперь других забот хватает, и на обвинения они посмотрят без злобного прищура. О чем говорить, если попытались оспорить правомерность серебряной медали Олимпиады-2012 покойного Бесика Кудухова!

ШУБЕНКОВ И КАНАДСКИЕ ЮРИСТЫ

— Ричард Макларен обвиняет Россию в беспрецедентных допинговых махинациях. Верите, что у нас все настолько запущенно?

— Конечно, нет! Я же до сих пор нахожусь внутри спорта. Знаю многих ребят, вижу, как они готовятся, тренируются… А у канадских юристов, включая Макларена и Ричарда Паунда, судя по всему, цеховая солидарность. Почему-то именно они самые ярые участники этих эмоционально окрашенных расследований. Которые можно охарактеризовать одним словом — шельмование.

— Как полагаете, чем все закончится? А главное — когда?

— К сожалению, это надолго. Нам нужно научиться грамотно отстаивать свою позицию на всех уровнях. Обидчивость и усталость здесь неприемлемы. Надеюсь, наша многолетняя репутация по-настоящему спортивной державы позволит вступить в обмен аргументами, а не перебрасыванием упреков и обвинений. В конце прошлого года Госдума приняла закон об уголовной ответственности за употребление допинга и подстрекательство к его применению. Теперь за это грозит не просто дисквалификация или изгнание из профессии, но и статья. Подобный шаг точно охладит пыл тренеров и спортсменов использовать запрещенные препараты.

— Есть опасения, что сборную России не допустят к Играм-2018?

— Если некоторые стремились к этому еще в прошлом году, наверняка и в 2017-м попытки будут продолжены. Сейчас мы как никогда должны более деятельно присутствовать во всех комиссиях и комитетах — МОК, АНОК, международных федераций, других объединений. Будем надеяться, на Олимпиаду в Пхенчхане сборная России отправится в полном составе.

— Как вы отнеслись к решению Сергея Шубенкова выступать под нейтральным флагом?

— С одной стороны, я его понимаю. Жизнь в спорте скоротечна, особенно в дисциплине, которую он представляет.

— А с другой стороны?

— Как же расшатали самых лучших наших ребят — если они идут на это! Осуждать Сергея и остальных атлетов, которые подали индивидуальные заявки в ИААФ, не готов. Но опасения меня терзают большие.

— Вы о чем?

— О том, как истолкуют это решение канадские юристы. Вряд ли как желание наших спортсменов получить соревновательную практику для поддержания формы. Не исключаю, начнутся разговоры, что ребята не уверены и в государстве, и в системе подготовки, и в наших методиках. То есть, все может быть использовано для очередных тенденциозных суждений и домыслов.

— Поступок Шубенкова некоторые приравняли к предательству. Перебор?

— Если уж это и перебор со стороны Сергея, то не вопиющий. Жутких последствий не несет. Просто ему нужно потрудиться объяснить свое решение. Взвешенно, четко. Чтобы не возникало дешевых упреков.

— В 1992-м на Олимпиаду в Барселоне вы тоже выступали под нейтральным флагом.

— Сравнения абсолютно неуместны! Да, после распада Советского Союза МОК решил, что в Барселону поедет Объединенная команда. На церемонии открытия я, как знаменосец, нес белый флаг с пятью олимпийскими кольцами. Но за мной шли оставшиеся республики. Родину мы не предавали. Слава богу, никого из нас не ставили перед необходимостью принять это сложнейшее решение.

БОРЬБА И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

— В воскресенье завершился турнир Гран-при «Иван Поддубный». Первый по новым правилам греко-римской борьбы — без обязательной постановки в партер за пассивность. Как вам эксперимент?

— Я вообще эксперименты не одобряю. Сколько их было за последние годы в борьбе! Сколько раз правила меняли! Ни к чему хорошему это не привело. Вот зачем отменять партер? Борьба всегда предполагала столкновение характеров в двух положениях. В стойке, для проведения амплитудных приемов, и партере, где каждый мог еще проявить себя. У нас были феноменальные борцы, которые намеренно становились вниз, пытались контратаковать и добивались чистых побед. Надеюсь, борцовское сообщество аккуратно подойдет к данному вопросу и в следующем году партер вернется.

— А как оцениваете переход на двухдневный формат соревнований с 2018-го?

— Мое мнение: то, что происходит на ковре, трогать нельзя. В отличие от подачи, антуража. Вот тут можем спокойно экспериментировать. Два дня — это не только более щадящий график, позволяющий борцам лучше распределить силы, повысить зрелищность схваток. Но и возможность привлечь дополнительное внимание к человеку, который пробился в полуфинал. Раскрутить его как медийную персону. С точки зрения популяризации нашего вида спорта это пойдет исключительно на пользу.

— Увеличение весовых категорий до десяти — тоже плюс?

— Почему нет? Я сам боролся, когда их было десять. Первая — до 48 кг, последняя — свыше 100 кг. Всем находилось место на ковре, было интересно. При этом количество олимпийских категорий остается неизменным — шесть.

— В недавнем интервью вы обронили: «Сейчас в правилах насчитал порядка двадцати четырех нестыковок…» Например?

— Наказание за то, что у борца шнурки развязались. Или за некорректное поведение в партере. Такие вещи должны караться дисциплинарно, но не приносить победные баллы. Иначе создается порочная череда возможностей любую схватку сломать, исковеркать. Если эти моменты из правил убрать, будет меньше повода для споров. И судьям работать станет легче.