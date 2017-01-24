Комитет Госдумы по спорту проведет парламентские слушания по теме борьбы с допингом

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Тема слушаний — «Правовое регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, а также защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области спорта». «Это будут наши (комитета) первые парламентские слушания», — отметил Дегтярев. Ожидается, что они состоятся 9 февраля.

По его словам, их проведение необходимо в связи с тем, что «продолжаются наезды, все менее и менее имеющие доказательства, на наш спорт». В воскресенье был показан очередной фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике. Одним из информаторов авторов стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. Дегтярев назвал фильм немецкого журналиста странной и пустой картиной с обвинением российских спортсменов.