Комитет Госдумы по спорту проведет парламентские слушания по теме борьбы с допингом
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проведет парламентские слушания, посвященные вопросам предотвращения использования допинга в спорте. Об этом сообщил во вторник на заседании комитета его председатель Михаил Дегтярев.
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Тема слушаний — «Правовое регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, а также защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области спорта». «Это будут наши (комитета) первые парламентские слушания», — отметил Дегтярев. Ожидается, что они состоятся 9 февраля.
По его словам, их проведение необходимо в связи с тем, что «продолжаются наезды, все менее и менее имеющие доказательства, на наш спорт». В воскресенье был показан очередной фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике. Одним из информаторов авторов стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. Дегтярев назвал фильм немецкого журналиста странной и пустой картиной с обвинением российских спортсменов.
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