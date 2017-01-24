КГК выявил незаконное расходование бюджетных средств на стройке «Динамо»

Заказчик объекта КУП «УКС Мингорисполкома» оплатил транспортные затраты подрядчика (ОАО «Стройтрест № 1») на перевозку на стадион 39 тысяч погонных метров стальных обсадных труб. Как показала проверка, материалы в таком количестве на стройплощадку не завозили, поскольку технологически одна и та же обсадная труба в процессе устройства буронабивных железобетонных свай должна использоваться многократно. Бурение скважин происходит внутри упомянутых труб, после чего последние извлекают, очищают и снова включают в цикл работ. И так не менее 10 раз.



— Но проектировщики в сметной документации эти обстоятельства не учли, потому транспортные затраты на доставку обсадных извлекаемых труб были определены по суммарной глубине крепления скважин, а это 39 тысяч погонных метров, — рассказал главный специалист главного управления контроля по г. Минску КГК Григорий Шаколин.



Подрядчик не преминул воспользоваться ошибкой проектировщиков, невнимательностью заказчика и незаконно включил в акты выполненных работ расходы по транспортировке около 35 тысяч погонных метров труб весом более 4 000 т, хотя их доставка на объект на самом деле не осуществлялась. В результате из бюджета необоснованно потрачено более 210 тысяч рублей, передает «Минск-Новости».



Также из оплаченной заказчиком стоимости труб подрядчик не смог документально подтвердить их приобретение в объеме около 2 300 погонных метров на сумму 419,3 тысячи рублей, что тоже стало незаконным расходованием средств местного бюджета.