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24 января 2017, 11:58 | Прочие | «Прессбол»

КГК выявил незаконное расходование бюджетных средств на стройке «Динамо»

Во время проверки хода реконструкции столичного стадиона «Динамо» Комитет госконтроля обнаружил незаконное расходование бюджетных средств.

Во время проверки хода реконструкции столичного стадиона Динамо Комитет госконтроля обнаружил незаконное расходование бюджетных средств. Увеличить
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Заказчик объекта КУП «УКС Мингорисполкома» оплатил транспортные затраты подрядчика (ОАО «Стройтрест № 1») на перевозку на стадион 39 тысяч погонных метров стальных обсадных труб. Как показала проверка, материалы в таком количестве на стройплощадку не завозили, поскольку технологически одна и та же обсадная труба в процессе устройства буронабивных железобетонных свай должна использоваться многократно. Бурение скважин происходит внутри упомянутых труб, после чего последние извлекают, очищают и снова включают в цикл работ. И так не менее 10 раз.

— Но проектировщики в сметной документации эти обстоятельства не учли, потому транспортные затраты на доставку обсадных извлекаемых труб были определены по суммарной глубине крепления скважин, а это 39 тысяч погонных метров, — рассказал главный специалист главного управления контроля по г. Минску КГК Григорий Шаколин.

Подрядчик не преминул воспользоваться ошибкой проектировщиков, невнимательностью заказчика и незаконно включил в акты выполненных работ расходы по транспортировке около 35 тысяч погонных метров труб весом более 4 000 т, хотя их доставка на объект на самом деле не осуществлялась. В результате из бюджета необоснованно потрачено более 210 тысяч рублей, передает «Минск-Новости».

Также из оплаченной заказчиком стоимости труб подрядчик не смог документально подтвердить их приобретение в объеме около 2 300 погонных метров на сумму 419,3 тысячи рублей, что тоже стало незаконным расходованием средств местного бюджета.

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