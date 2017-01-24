Сергей Ильич вошел в состав Спортивного арбитражного суда
Международный спортивный арбитражный совет (ICAS), руководящий орган Спортивного арбитражного суда (CAS), утвердил в должности 24 новых арбитров и 2 новых посредников. В их числе — белорус Сергей Ильич.
C 1 января 2017 года новые члены Совета приступили к исполнению обязанностей в арбитражных и согласительных процедурах CAS. Ильич стал третьим белорусским арбитром, который в последнее время был включен в состав CAS. Помимо Ильича, в спортивном суде также работают Александр Данилевич и Тимур Сысуев. Ильич также является председателем комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ, членом комитета УЕФА, а также делегатом УЕФА. CAS был создан в 1984 для урегулирования разногласий в мире спорта, отмечает noc.by.
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