Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/28525544/
23 января 2017, 20:26 | Прочие | Р-Спорт

Скляренко: Решение суда по Родченкову является правовым беспределом

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сторона экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова будет обжаловать решение Басманного суда Москвы о повторном аресте двухэтажного дома, поскольку действия суда являются правовым беспределом, заявил агентству «Р-Спорт» адвокат Родченкова Алексей Скляренко.

МОСКВА 23 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> Сторона <nobr>экс-главы</nobr> Московской антидопинговой лаборатории информатора <span class=error>WADA</span> Григория Родченкова будет обжаловать решение <span class=error>Басманного</span> суда Москвы о повторном аресте двухэтажного дома поскольку действия суда являются правовым <span class=error>беспределом</span> заявил агентству Р-Спорт адвокат Родченкова Алексей <span class=error>Скляренко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение Басманным судом Москвы было принято в понедельник.

«Я считаю решение ненормальным, хотя я его не видел. Наложен арест на имущество, но мы будем решение обжаловать в установленные сроки. Вообще это правовой беспредел. Помимо нас, нужно было привлекать еще и собственника недвижимости, но почему-то и это не было сделано. Я еще не ознакомился с материалами. О наложении запрета я узнал после звонка дочери, которая прочитала информацию из СМИ. До этого никаких извещений из суда не получал. Вот завтра поеду знакомиться и получать судебный акт», — сказал Скляренко по телефону.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Утверждения бывшего функционера о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде в Сочи, были частью «допинговой программы» России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Дмитриев пошел по стопам Степановых. Зеппельт нашел нового героя

Дмитриев пошел по стопам Степановых. Зеппельт нашел нового героя

Российский легкоатлет, победитель командного чемпионата России Андрей Дмитриев стал новым героем фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Он появится в эфире телеканала ARD в воскресенье, 22 января.
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной