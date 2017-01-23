Скляренко: Решение суда по Родченкову является правовым беспределом

Решение Басманным судом Москвы было принято в понедельник.

«Я считаю решение ненормальным, хотя я его не видел. Наложен арест на имущество, но мы будем решение обжаловать в установленные сроки. Вообще это правовой беспредел. Помимо нас, нужно было привлекать еще и собственника недвижимости, но почему-то и это не было сделано. Я еще не ознакомился с материалами. О наложении запрета я узнал после звонка дочери, которая прочитала информацию из СМИ. До этого никаких извещений из суда не получал. Вот завтра поеду знакомиться и получать судебный акт», — сказал Скляренко по телефону.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Утверждения бывшего функционера о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде в Сочи, были частью «допинговой программы» России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады.