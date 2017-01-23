Скляренко: Решение суда по Родченкову является правовым беспределом
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сторона экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова будет обжаловать решение Басманного суда Москвы о повторном аресте двухэтажного дома, поскольку действия суда являются правовым беспределом, заявил агентству «Р-Спорт» адвокат Родченкова Алексей Скляренко.
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Решение Басманным судом Москвы было принято в понедельник.
«Я считаю решение ненормальным, хотя я его не видел. Наложен арест на имущество, но мы будем решение обжаловать в установленные сроки. Вообще это правовой беспредел. Помимо нас, нужно было привлекать еще и собственника недвижимости, но
Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Утверждения бывшего функционера о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде в Сочи, были частью «допинговой программы» России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады.
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