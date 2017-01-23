Главный редактор трансляций «Матч ТВ» Саркисян покинет свою должность

«Я благодарен за оказанное мне доверие и предоставленную уникальную возможность стать частью команды “Матч ТВ” на самом сложном этапе — в первый год вещания. Вместе мы росли и развивались, пытались сделать всё как можно лучше и добились признания зрителей. Работа проделана существенная, и я горжусь результатом нашей команды», — сказал Саркисян.



«Арташес сделал многое для того, чтобы канал достиг своего нынешнего положения. Работать с ним было всегда интересно. Мы благодарны за проделанную работу и, конечно же, желаем ему успехов», — прокомментировал уход Саркисяна заместитель генерального директора «Матч ТВ» Борислав Володин.