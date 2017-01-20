Дмитриев пошел по стопам Степановых. Зеппельт нашел нового героя
Российский легкоатлет, победитель командного чемпионата России Андрей Дмитриев стал новым героем фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Он появится в эфире телеканала ARD в воскресенье, 22 января.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Информатор немецкого телеканала ARD — с новыми фактами о допинге. В воскресенье, 22 января», — написал Зеппельт на своей странице в твиттере.
Напомним, что в декабре 2014 года в эфир телеканала ARD вышел фильм, в котором рассказывалось об употреблении допинга российскими легкоатлетами. В роли главных осведомителей тогда выступили бегунья Юлия Степанова и ее муж Виталий, бывший сотрудник РУСАДА.
ЧЕМ ДМИТРИЕВ ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ
В декабре 2016-го Дмитриев привлек внимание, опубликовав в своем блоге на английском языке заметку о применении допинга в сборной России. «СЭ» тогда приводил выдержки из довольно длинной статьи атлета, который несколько лет проучился на Западе, а теперь снова бегает в России.
— На свете осталось, наверное, не так много людей, которые ничего не знают о допинговых скандалах в России, связанных с российскими легкоатлетами. Это большая тема, о которой хотелось бы поговорить, — написал тогда среди прочего Дмитриев. — Будучи профессиональным спортсменом, я знаю много нюансов изнутри, и хочу подтвердить, что проблема действительно существует и является комплексной.
…Моей единственной ошибкой было, видимо, то, что я слышал об использовании допинга вокруг, но никогда об этом не доносил. Причина была проста: я не представлял себе, что могу
…С момента исключения ВФЛА год назад ничего не изменилось. Специалисты, которые, согласно рекомендациям независимой комиссии, не должны тренировать, до сих пор работают. Спортсмены, которые не должны тренироваться, продолжают работать. Иногда они отправляются на
…Некоторые спортсмены, у которых раньше был «зеленый свет», не участвовали в соревнованиях весь 2016 год, поскольку находились под пристальным вниманием ВАДА. В то же время «чистые» атлеты, которые участвовали в соревнованиях и финишировали в тройке, не попали в сборную, потому что места в ней зарезервированы под тех, у кого раньше был «зеленый свет». Даже несмотря на то, что они не соревновались целый год.
…Никаких верных выводов ни в ВФЛА, ни в среде спортсменов сделано не было. Люди верят и ждут, что министерство спорта вместе с ВФЛА заключат вскоре мировое соглашение с ИААФ и все вернется на круги своя.
ЧТО ДМИТРИЕВ РАССКАЗАЛ ЗЕППЕЛЬТУ
— Я не считаю Степановых предателями. Они запустили процесс, который в конечном итоге очистит от допинга легкую атлетику в нашей стране, а далее и весь спорт во всем мире, — приводит skirun.ru слова Дмитриева, который сегодня рассказал о съемках. — Интервью состоялось по инициативе немецкой стороны. Я долго думал, но
…Я не считаю, что на данный момент может идти речь о восстановлении ВФЛА, потому что никаких перемен кроме формальных перестановок на самом верхнем уровне руководства пока не произошло.
…Проблема очень глубокая, некоторые ее корни просто уходят на периферию, куда новому руководству ВФЛА дотянуться нелегко. Я назвал на камеру некоторые известные всем имена
…Я
…Отвечу на самые популярные обвинения в свой адрес: могу всех заверить, что мне никто ничего не заплатил за интервью, а если бы и предложили, то я бы не взял денег. Я сделал это не для денег.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter