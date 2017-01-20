Дмитриев пошел по стопам Степановых. Зеппельт нашел нового героя

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«Информатор немецкого телеканала ARD — с новыми фактами о допинге. В воскресенье, 22 января», — написал Зеппельт на своей странице в твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ARD German TV with new facts: Whistleblower/Doping. sunday jan 22 in <a href="https://twitter.com/sportschau">@sportschau</a> + <a href="https://twitter.com/wdrsportinside">@wdrsportinside</a> <a href="https://twitter.com/DasErste">@DasErste</a> <a href="https://twitter.com/ARD_Presse">@ARD_Presse</a></p>— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) <a href="https://twitter.com/hajoseppelt/status/822388496492957697">20 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что в декабре 2014 года в эфир телеканала ARD вышел фильм, в котором рассказывалось об употреблении допинга российскими легкоатлетами. В роли главных осведомителей тогда выступили бегунья Юлия Степанова и ее муж Виталий, бывший сотрудник РУСАДА.

ЧЕМ ДМИТРИЕВ ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ

В декабре 2016-го Дмитриев привлек внимание, опубликовав в своем блоге на английском языке заметку о применении допинга в сборной России. «СЭ» тогда приводил выдержки из довольно длинной статьи атлета, который несколько лет проучился на Западе, а теперь снова бегает в России.

— На свете осталось, наверное, не так много людей, которые ничего не знают о допинговых скандалах в России, связанных с российскими легкоатлетами. Это большая тема, о которой хотелось бы поговорить, — написал тогда среди прочего Дмитриев. — Будучи профессиональным спортсменом, я знаю много нюансов изнутри, и хочу подтвердить, что проблема действительно существует и является комплексной.

…Моей единственной ошибкой было, видимо, то, что я слышал об использовании допинга вокруг, но никогда об этом не доносил. Причина была проста: я не представлял себе, что могу когда-нибудь пойти против этих людей. Я знаю всех этих ребят, вижу их на тренировках, даже иногда бегаю с ними, даже считал некоторых из них своими друзьями. По моим прикидкам, примерно 95 — 97 процентов бегунов в России как среди элитных спортсменов, так и среди перспективных принимают допинг в той или иной форме. Это привычное дело для России. Все просто делают это. Это известно абсолютно всем. Люди здесь уверены, что они не смогут быстро бежать без допинга. Я так не считаю, но никогда не думал о ком-то из этих людей как о своих врагах.

…С момента исключения ВФЛА год назад ничего не изменилось. Специалисты, которые, согласно рекомендациям независимой комиссии, не должны тренировать, до сих пор работают. Спортсмены, которые не должны тренироваться, продолжают работать. Иногда они отправляются на какие-то отдельные площадки, где их никто не видит, но иногда и нет! Порой они тренируются совершенно открыто на площадках сборной, таких как в Кисловодске или других местах.

…Некоторые спортсмены, у которых раньше был «зеленый свет», не участвовали в соревнованиях весь 2016 год, поскольку находились под пристальным вниманием ВАДА. В то же время «чистые» атлеты, которые участвовали в соревнованиях и финишировали в тройке, не попали в сборную, потому что места в ней зарезервированы под тех, у кого раньше был «зеленый свет». Даже несмотря на то, что они не соревновались целый год.

…Никаких верных выводов ни в ВФЛА, ни в среде спортсменов сделано не было. Люди верят и ждут, что министерство спорта вместе с ВФЛА заключат вскоре мировое соглашение с ИААФ и все вернется на круги своя.

ЧТО ДМИТРИЕВ РАССКАЗАЛ ЗЕППЕЛЬТУ

— Я не считаю Степановых предателями. Они запустили процесс, который в конечном итоге очистит от допинга легкую атлетику в нашей стране, а далее и весь спорт во всем мире, — приводит skirun.ru слова Дмитриева, который сегодня рассказал о съемках. — Интервью состоялось по инициативе немецкой стороны. Я долго думал, но все-таки согласился. Фильм будет очень невеселым для нас.

…Я не считаю, что на данный момент может идти речь о восстановлении ВФЛА, потому что никаких перемен кроме формальных перестановок на самом верхнем уровне руководства пока не произошло.

…Проблема очень глубокая, некоторые ее корни просто уходят на периферию, куда новому руководству ВФЛА дотянуться нелегко. Я назвал на камеру некоторые известные всем имена тренеров-допингеров. Их спортсмены продолжают быть или претендовать на место в сборной.

…Я все-таки просил упомянуть, что в сборной действительно есть чистые спортсмены, и они должны получить возможность выступать на международных турнирах в качестве нейтрального спортсмена. Мы все будем очень рады видеть Сергея Шубенкова и Машу Кучину на зарубежных соревнованиях.

…Отвечу на самые популярные обвинения в свой адрес: могу всех заверить, что мне никто ничего не заплатил за интервью, а если бы и предложили, то я бы не взял денег. Я сделал это не для денег.