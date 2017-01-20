Variety: Фильм «Икар» задумывался как рассказ о применении допинга режиссером Фогелем

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«Велогонщик-любитель Брайан Фогель планировал изучить последствия применения препаратов по повышению возможностей, принимая допинг и используя фильм для того, чтобы рассказать, как эти химические вещества изменили его, — отмечается в материале. — Расследование автора сначала привело его в американское антидопинговое ведомство, где, в свою очередь, указали ему на Григория Родченкова, который работал в антидопинговой лаборатории на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Фогель и Родченков, который когда-то выступал в состязаниях по бегу, встретились через несколько месяцев после Олимпиады в Сочи. И вскоре русский стал помогать американскому режиссеру в велосипедных тренировках с помощью нелегальных препаратов».

Как утверждается в материале Variety, «более удивительным откровением стали не химические препараты, а истории, которые доносил Родченков до Фогеля». «Он признался Фогелю, что вместо того, чтобы добиваться, чтобы его соотечественники следовали антидопинговым правилам в Сочи, он помогал им избегать разоблачения», — пишет издание. «Он заявил мне, что, как он считает, невозможно завоевать золотую медаль на Олимпиаде в любом виде спорта без помощи фармакологии, — заявил Фогель в интервью. — Это было просто удивительно».

После общения с Родченковым Фогель полностью переделал свой фильм

После общения с Родченковым, как отметил журнал, Фогель «полностью переделал» свой фильм и включил в него «тысячи документов и посланий по электронной почте, которые передал ему Родченков и которые касались допинговой программы». Фогель не только архивировал их, но и, по данным Variety, помог организовать встречу Родченкова с журналистами The New York Times, опубликовавшими в мае прошлого года материал о допинговой программе.

«Все это заставляет задуматься о том, что, возможно, холодная война не закончилась, что русские никогда не меняются, что, вероятно, русские нечестно завоевывали медали на Олимпиаде, — заявил 42-летний Фогель. — В данный момент мне страшно. Мне действительно страшно».

Родченков, который в 2011 году привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ, руководил московской антидопинговой лабораторией до ноября 2015 года. Спустя некоторое время после своей отставки он выехал за пределы РФ и стал сотрудничать с независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства, предоставляя информацию о якобы имевшихся массовых нарушениях российскими спортсменами антидопингового законодательства. Следственный комитет РФ возбудил в отношении Родченкова уголовное дело, предъявив ему целый ряд обвинений.