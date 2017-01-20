Мутко заблудился в ДНК
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что мужская ДНК могла оказаться в пробах хоккеисток сборной России на Олимпиаде в Сочи в результате факторов, не связанных с употреблением допинга, например, после сексуальных контактов. Однако эксперт «Газеты.Ru», кандидат биологических наук Александр Панчин отмечает, что случайное попадание мужской ДНК в женские пробы легко выявить, и подобные ошибки крайне маловероятны.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На мероприятии он рассказал о том, что для адаптации стадиона «Крестовский» к чемпионату мира потребуется вложить в его инфраструктуру еще около 1,5 млрд рублей, а также ответил на вопросы журналистов. И конечно, разговор зашел о насущной для российских спортсменов допинговой проблеме,
По словам чиновника, факт употребления российскими спортсменами допинга
«Основано все в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена на показаниях одного человека (экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. — «Газета.Ru»), который вдруг стал добропорядочным свидетелем, которым он не является. В первом докладе он назван сегодня лжесвидетелем, манипулятором, человеком, который в корыстных целях создавал эту систему.
Что касается других свидетельств, связанных с различными пробирками, царапинами, концентрацией солей, — на это дадут заключение эксперты.
Царапины не являются доказательствами. Нет ни одного свидетельства, — приводит слова Мутко «Р-Спорт».
Также
«У нас нет спортсменов, которые бы исчезли с горизонта, и рассказывать о
Не надо двойных стандартов. Один может девушку поцеловать, а она перед этим якобы приняла наркотик. И этого спортсмена, имя называть не буду, — освобождают, а нашего наказывают", — передает слова Мутко «Р-Спорт».
Вероятно, речь идет о канадском чемпионе мира по прыжкам с шестом Шоне Барбере, объяснившем положительную
Аналогичная история произошла с французским теннисистом Жаком Гаске, который положительную пробу на кокаин объяснил поцелуем с девушкой в одном из ночных клубов Майами и вместо года дисквалификации отбыл восемь месяцев.
Существуют и другие факторы. Так, по словам Мутко, мужская ДНК может оказаться в женских анализах в результате занятий сексом.
«Или ДНК. Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская в пробе — могут найти. Много таких факторов, — цитирует спортивного чиновника «Р-Спорт».
Бывший
«На самом деле такое объяснение не стоит брать во внимание, потому что.
ДНК человека уникальна, и ею нельзя поделиться во время полового акта, — приводит слова Люнгквиста НСН.
Однако нужно отметить, что в докладе канадского юриста Ричарда Макларена говорится не просто о следах мужской ДНК в женских пробах, на что намекает Мутко, а о подмене проб двух игроков женской хоккейной сборной мужскими анализами.
То есть, ни о каком «загрязнении» проб после сексуального контакта в данном случае речи, по всей видимости, не идет.
По мнению кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института проблем передачи информации РАН Александра Панчина, в теории мужская ДНК может оказаться в женской пробе в результате даже банального прикосновения, но количественный анализ учитывает такие факторы и позволяет исключить связанные с ними ошибки.
«Теоретически мужская ДНК в небольшом количестве может попасть в женскую пробу в результате загрязнения — не только от сексуального партнера, но и после простого прикосновения к пробирке.
Но, скорее всего, специалисты в WADA знают о потенциальных источниках загрязнения и используют методы, позволяющие их исключить, — сказал Панчин в разговоре с «Газетой.Ru». — Например, количественный анализ может показать соотношение между количеством X и Y хромосом в пробе. В этом случае вердикт о подмене проб будет основан не просто на наличии
Наверное, если анализ мочи сдавать сразу после полового акта и не соблюдать при этом никакие правила гигиены, тест будет скомпрометирован.
Но даже такой сценарий можно отличить, и я слабо в него верю.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter