Мутко заблудился в ДНК

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко в четверг, 19 января, посетил Крестовский остров в Санкт-Петербурге и принял участие в запуске брендированного состава метро к Кубку конфедераций, который пройдет в четырех городах России летом 2017 года.

На мероприятии он рассказал о том, что для адаптации стадиона «Крестовский» к чемпионату мира потребуется вложить в его инфраструктуру еще около 1,5 млрд рублей, а также ответил на вопросы журналистов. И конечно, разговор зашел о насущной для российских спортсменов допинговой проблеме, из-за которой страдают российские спортсмены.

По словам чиновника, факт употребления российскими спортсменами допинга по-прежнему не доказан, а претензии международных организаций основаны на догадках. Так, царапины на пробирках российских спортсменов, по его словам, ничего не подтверждают.

«Основано все в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена на показаниях одного человека (экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. — «Газета.Ru»), который вдруг стал добропорядочным свидетелем, которым он не является. В первом докладе он назван сегодня лжесвидетелем, манипулятором, человеком, который в корыстных целях создавал эту систему.

Что касается других свидетельств, связанных с различными пробирками, царапинами, концентрацией солей, — на это дадут заключение эксперты.

Царапины не являются доказательствами. Нет ни одного свидетельства, — приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Также вице-премьер России рассказал о том, что на результаты анализов спортсменов могут повлиять различные факторы.

«У нас нет спортсменов, которые бы исчезли с горизонта, и рассказывать о каких-то специальных программах, коктейлях — это глупости.

Не надо двойных стандартов. Один может девушку поцеловать, а она перед этим якобы приняла наркотик. И этого спортсмена, имя называть не буду, — освобождают, а нашего наказывают", — передает слова Мутко «Р-Спорт».

Вероятно, речь идет о канадском чемпионе мира по прыжкам с шестом Шоне Барбере, объяснившем положительную допинг-пробу поцелуями с девушкой накануне сдачи теста. Его лишили национального рекорда по прыжкам в высоту и первого места на пробах во время отборочного тура в Канаде для участия в летних Олимпийских играх в Рио, однако местная комиссия по спортивной этике пришла к выводу, что вины спортсмена в произошедшем нет и простила легкоатлета, которому грозила двухлетняя дисквалификация.

Аналогичная история произошла с французским теннисистом Жаком Гаске, который положительную пробу на кокаин объяснил поцелуем с девушкой в одном из ночных клубов Майами и вместо года дисквалификации отбыл восемь месяцев.

Существуют и другие факторы. Так, по словам Мутко, мужская ДНК может оказаться в женских анализах в результате занятий сексом.

«Или ДНК. Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская в пробе — могут найти. Много таких факторов, — цитирует спортивного чиновника «Р-Спорт».

Бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Арне Люнгквист вскоре опроверг слова Мутко.

«На самом деле такое объяснение не стоит брать во внимание, потому что.

ДНК человека уникальна, и ею нельзя поделиться во время полового акта, — приводит слова Люнгквиста НСН.

Однако нужно отметить, что в докладе канадского юриста Ричарда Макларена говорится не просто о следах мужской ДНК в женских пробах, на что намекает Мутко, а о подмене проб двух игроков женской хоккейной сборной мужскими анализами.

То есть, ни о каком «загрязнении» проб после сексуального контакта в данном случае речи, по всей видимости, не идет.

По мнению кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института проблем передачи информации РАН Александра Панчина, в теории мужская ДНК может оказаться в женской пробе в результате даже банального прикосновения, но количественный анализ учитывает такие факторы и позволяет исключить связанные с ними ошибки.

«Теоретически мужская ДНК в небольшом количестве может попасть в женскую пробу в результате загрязнения — не только от сексуального партнера, но и после простого прикосновения к пробирке.

Но, скорее всего, специалисты в WADA знают о потенциальных источниках загрязнения и используют методы, позволяющие их исключить, — сказал Панчин в разговоре с «Газетой.Ru». — Например, количественный анализ может показать соотношение между количеством X и Y хромосом в пробе. В этом случае вердикт о подмене проб будет основан не просто на наличии какой-то примеси «мужской ДНК». Бывают генетические особенности, при которых тест мог бы быть ложноположительным, но, скорее всего, такие особенности спортсменов были бы известны.

Наверное, если анализ мочи сдавать сразу после полового акта и не соблюдать при этом никакие правила гигиены, тест будет скомпрометирован.

Но даже такой сценарий можно отличить, и я слабо в него верю.