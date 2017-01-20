«Просчет стоит жизни»: что мы знаем о фильме Родченкова

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ГДЕ ПОКАЖУТ

Национальный американский фестиваль независимого кино «Сандэнс» вот уже более 30 лет проводится в американском Парк-Сити (штат Юта) и традиционно выпадает на конец января. Этот фестиваль — своего рода площадка, где компании могут приобрести понравившиеся картины для показа по всему миру. Это, конечно, не Канны, но событие в кинематографе достаточно заметное. Каждый год «Сандэнс» открывает что-то новое не только для критиков и специалистов, но и в конечном итоге для более широкого зрителя.

В этом году к фестивалю внимания будет больше, чем обычно. К поклонникам хорошего продукта американского кинематографа, кинокритикам и другим участникам и гостям присоединится аудитория, интересующаяся крупномасштабным допинговым скандалом, который вот уже больше года раскручивается вокруг России. Речь о фильме «Икар» (Icarus) режиссера Брайана Фогеля, который по задумкам создателей должен стать недостающим фрагментом, объединяющим признания беглого российского ученого Григория Родченкова, расследования Ричарда Макларена и Ричарда Паунда и другие неизвестные детали в единую картину.

КТО ТАКОЙ ФОГЕЛЬ

Фогель — профессиональный режиссер. Пусть в его карьере и значится всего лишь один фильм, вышедший в русском прокате в 2012 году под названием «По признакам совместимости». Но американец давно связан с кино — так, например, в 2009-м он был задействован как актер в произведении «Ведьмина гора».

Говорят, что «Икар» задумывался изначально на фоне экспериментов над самим собой, но после рассказов Родченкова и его бегства в США идея фильма приобрела новую окраску и получила неожиданный поворот.

На этот раз сценарием Фогель занимался совместно с Марком Монро, сам же и продюсировал вместе с Дэном Коганом, Дэвидом Фиалковым и Джимом Суортсом. За время фестиваля картину продемонстрируют шесть раз, а премьерный показ пройдет в кинотеатре MARC утром 20 января по местному времени (по московскому — поздно вечером). Фильм заявлен на двух языках — на английском и русском с английскими субтитрами.

В ЧЕМ СУТЬ ФИЛЬМА

«Икар» отправит вас в самый центр международной игры в кошки-мышки, где просчет может стоить вам жизни, — обещают создатели. Да и в целом превью фильма больше напоминает анонс остросюжетного боевика, чем документального кино на 110 минут.

«Два жестоких мира — большого спорта и мировой политики — редко сталкивались на экране так ярко, как это происходит в триллере Брайана Фогеля. И это предсказуемо рождает жаркие споры. Исследуя тайный мир допинга в спорте, Фогель сошелся с беглым российским доктором Григорием Родченковым — ключевым человеком “антидопинговой программы” своей страны. Десятки разговоров по Skype, экспериментов с пробами мочи и инъекциями гормонов сблизили Фогеля и Родченкова, несмотря на шокирующие обвинения, которые поместили ученого в самое сердце организованной при поддержке государства олимпийской допинговой программы. Когда истина более сложна, чем можно было себе представить, и обвинения в нарушении закона уводят по цепочке на самый верх, оба осознают, что могут раскрыть самый большой международный спортивный заговор в истории», — пишут авторы в превью к картине.

ПО КОМУ БУДЕТ НАНЕСЕН ОСНОВНОЙ УДАР

Сам творческий дуэт — режиссер и ученый — анонсировал свой фильм еще летом прошлого года. Они написали открытое письмо МОК, в котором тезисно изложили суть того, что намерены показать. Авторы заверили, что фильм станет демонстрацией того, насколько нынешняя система борьбы с допингом потерпела крах и почему восстановлению она уже не подлежит. Они обещали, что в течение почти двухчасового фильма зритель увидит интервью Ричарда Паунда, Ричарда Макларена, Оливье Рабена, Оливье Ниггли, Дона Катлина и других высокопоставленных чиновников. В их словах прозвучит, что в случае возможности подмены проб вся антидопинговая система «должна отправиться на свалку».

Говорилось и о том, что именно Фогель оказал помощь Родченкову с переездом за границу, когда ученый после закрытия лаборатории и выдвинутых в его адрес обвинениях в уничтожении порядка полутора тысяч проб решил покинуть Россию. На самом деле в приятельских отношениях они были гораздо раньше, чем разразился скандал вокруг Сочи-2014. Родченков консультировал режиссера и спортсмена-любителя по вопросам допинга.

В своем открытом письме Фогель и Родченков подчеркивали, что их цель — показать несовершенство всей системы в целом, поскольку оно ставит под сомнение святая святых — результаты Олимпийских игр прошлых лет, а, возможно, и будущих. «Факт того, что такой обман случился в России, показывает: подобное может повториться в любой стране, принимающей крупные международные соревнования. Мы своим расследованием докажем: антидопинговая система, построенная ВАДА, неэффективна», — отмечалось в письме.

В ответ ВАДА отправило письмо о готовности встретиться. Однако о том, состоялся ли диалог и каковы были его итоги, ни одна из сторон впоследствии не объявляла.

КАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЖДАТЬ

Пока доподлинно неизвестно, что именно будет в фильме. Мы можем лишь предполагать, будут ли это записи Родченкова на камеру сотового телефона, как он передает пробирки сантехнику из ФСБ через отверстие в стене, или отрывки из часовых разговоров по Skype, или кто-то из экспертов продемонстрирует, как легко и без видимых повреждений можно вскрыть пробирку, или же какие-то иные свидетельства. Возможно, будут названы новые имена и приведены новые данные.

Но самым интересным, пожалуй, будет то, что впервые за все время официальных расследований публике представят нечто наглядное. Возможно, в фильме даже будут содержаться какие-то доказательства. На сегодняшний день со стороны обвинителей еще не звучало ничего, кроме уверенности в неопровержимости всех предоставленных экс-главой Московской лаборатории сведений. Возможность увидеть что-то своими глазами, безусловно, может повлиять на дальнейшее развитие событий.

При этом накануне показа обстановка заметно накаляется. Так, в западной прессе появились сообщения, что Родченков опасается за свою жизнь. Хотя каких-либо угроз в отношении ученого в публичном пространстве никогда не звучало.

«РОДЧЕНКОВ — ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ И МАНИПУЛЯТОР»

Вице-премьер РФ Виталий МУТКО высказал свое мнение об обвинениях Григория Родченкова в адрес нашей страны.