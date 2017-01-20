«Просчет стоит жизни»: что мы знаем о фильме Родченкова
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экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и американский режиссер Брайан Фогель представят фильм о допинге в России.
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ГДЕ ПОКАЖУТ
Национальный американский фестиваль независимого кино «Сандэнс» вот уже более 30 лет проводится в американском
В этом году к фестивалю внимания будет больше, чем обычно. К поклонникам хорошего продукта американского кинематографа, кинокритикам и другим участникам и гостям присоединится аудитория, интересующаяся крупномасштабным допинговым скандалом, который вот уже больше года раскручивается вокруг России. Речь о фильме «Икар» (Icarus) режиссера Брайана Фогеля, который по задумкам создателей должен стать недостающим фрагментом, объединяющим признания беглого российского ученого Григория Родченкова, расследования Ричарда Макларена и Ричарда Паунда и другие неизвестные детали в единую картину.
КТО ТАКОЙ ФОГЕЛЬ
Фогель — профессиональный режиссер. Пусть в его карьере и значится всего лишь один фильм, вышедший в русском прокате в 2012 году под названием «По признакам совместимости». Но американец давно связан с кино — так, например, в 2009-м он был задействован как актер в произведении «Ведьмина гора».
Говорят, что «Икар» задумывался изначально на фоне экспериментов над самим собой, но после рассказов Родченкова и его бегства в США идея фильма приобрела новую окраску и получила неожиданный поворот.
На этот раз сценарием Фогель занимался совместно с Марком Монро, сам же и продюсировал вместе с Дэном Коганом, Дэвидом Фиалковым и Джимом Суортсом. За время фестиваля картину продемонстрируют шесть раз, а премьерный показ пройдет в кинотеатре MARC утром 20 января по местному времени (по московскому — поздно вечером). Фильм заявлен на двух языках — на английском и русском с английскими субтитрами.
В ЧЕМ СУТЬ ФИЛЬМА
«Икар» отправит вас в самый центр международной игры в
«Два жестоких мира — большого спорта и мировой политики — редко сталкивались на экране так ярко, как это происходит в триллере Брайана Фогеля. И это предсказуемо рождает жаркие споры. Исследуя тайный мир допинга в спорте, Фогель сошелся с беглым российским доктором Григорием Родченковым — ключевым человеком “антидопинговой программы” своей страны. Десятки разговоров по Skype, экспериментов с пробами мочи и инъекциями гормонов сблизили Фогеля и Родченкова, несмотря на шокирующие обвинения, которые поместили ученого в самое сердце организованной при поддержке государства олимпийской допинговой программы. Когда истина более сложна, чем можно было себе представить, и обвинения в нарушении закона уводят по цепочке на самый верх, оба осознают, что могут раскрыть самый большой международный спортивный заговор в истории», — пишут авторы в превью к картине.
ПО КОМУ БУДЕТ НАНЕСЕН ОСНОВНОЙ УДАР
Сам творческий дуэт — режиссер и ученый — анонсировал свой фильм еще летом прошлого года. Они написали открытое письмо МОК, в котором тезисно изложили суть того, что намерены показать. Авторы заверили, что фильм станет демонстрацией того, насколько нынешняя система борьбы с допингом потерпела крах и почему восстановлению она уже не подлежит. Они обещали, что в течение почти двухчасового фильма зритель увидит интервью Ричарда Паунда, Ричарда Макларена, Оливье Рабена, Оливье Ниггли, Дона Катлина и других высокопоставленных чиновников. В их словах прозвучит, что в случае возможности подмены проб вся антидопинговая система «должна отправиться на свалку».
Говорилось и о том, что именно Фогель оказал помощь Родченкову с переездом за границу, когда ученый после закрытия лаборатории и выдвинутых в его адрес обвинениях в уничтожении порядка полутора тысяч проб решил покинуть Россию. На самом деле в приятельских отношениях они были гораздо раньше, чем разразился скандал вокруг Сочи-2014. Родченков консультировал режиссера и
В своем открытом письме Фогель и Родченков подчеркивали, что их цель — показать несовершенство всей системы в целом, поскольку оно ставит под сомнение святая святых — результаты Олимпийских игр прошлых лет, а, возможно, и будущих. «Факт того, что такой обман случился в России, показывает: подобное может повториться в любой стране, принимающей крупные международные соревнования. Мы своим расследованием докажем: антидопинговая система, построенная ВАДА, неэффективна», — отмечалось в письме.
В ответ ВАДА отправило письмо о готовности встретиться. Однако о том, состоялся ли диалог и каковы были его итоги, ни одна из сторон впоследствии не объявляла.
КАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЖДАТЬ
Пока доподлинно неизвестно, что именно будет в фильме. Мы можем лишь предполагать, будут ли это записи Родченкова на камеру сотового телефона, как он передает пробирки сантехнику из ФСБ через отверстие в стене, или отрывки из часовых разговоров по Skype, или
Но самым интересным, пожалуй, будет то, что впервые за все время официальных расследований публике представят нечто наглядное. Возможно, в фильме даже будут содержаться
При этом накануне показа обстановка заметно накаляется. Так, в западной прессе появились сообщения, что Родченков опасается за свою жизнь. Хотя
«РОДЧЕНКОВ — ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ И МАНИПУЛЯТОР»
— Государственные органы, правительство, президент страны дали свою оценку этим скандалам и докладу Макларена, — сказал Мутко. — Никаких государственных допинговых программ в России нет, не было и не будет. Доклад это не подтвердил. В основном он базируется на показаниях одного человека, который вдруг стал добропорядочным свидетелем. На самом деле он таковым не является. Это лжесвидетель и манипулятор. Он за деньги составлял эту систему. Когда в первом докладе были представлены факты — мы уволили его и распустили РУСАДА.
Что касается других свидетельств, связанных с
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