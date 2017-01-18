Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/28474896/
18 января 2017, 23:14 | Прочие | ТАСС

Минспорт РФ согласовал проведение конференции министров спорта стран ЮНЕСКО в Казани

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта РФ от лица правительства подписало соглашение с ЮНЕСКО о проведении в Казани совещания министров спорта стран-членов международной организации. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Свою подпись под документом поставила генеральный директор организации Ирина Бокова. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сегодня мы подписали соглашение с ЮНЕСКО о проведении в Казани совещания министров спорта. Соглашение подписала генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Конференция будет посвящена вопросам реализации хартии физического воспитания и спорта и итогам берлинской декларации. Мы уже осуществляем подготовку к данному мероприятию», — заявил министр.

«В России соберутся лидеры мирового спортивного движения, министры спорта различных стран. Это крупнейшее совещание всех руководителей спортивного движения. На нем будут подниматься вопросы толерантности в спорте, развития, целостности спорта, его доступности, его экономической составляющей», — добавил Колобков.

Конференция пройдет в конце июня 2017 года. Она проводится каждые четыре года, предыдущая состоялась в 2013 году в Берлине.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Конькобежец Кулижников пропустит оба чемпионата мира в конце сезона

Московское "Динамо" победило ЦСКА в матче КХЛ

Технический директор ФИФА ван Бастен предложил кардинально изменить футбольные правила