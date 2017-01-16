Исторические медали бобслеисток

Сборная России по биатлону, на которую было обращено внимание многих болельщиков на прошлой неделе, в Рупольдинге весь свой потенциал явно не показала. Более того, в женской эстафете был показан худший за последние 20 лет результат. Однако в других видах спорта российские спортсмены добились таких успехов, которые способны скрасить эту неудачу. Бобслеистки из нашей страны, например, впервые в истории завоевали награды чемпионата Европы. В рамках этапа Кубка мира в Винтерберге Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова стали четвёртыми, однако результат американской пары не пошёл в зачёт континентального первенства, и россиянки поднялись на пьедестал — такое в истории женского бобслея случилось впервые.

Девять лет от победы до победы

Наши женщины блистали не только в бобслее, но и в лыжных гонках. На этапе Кубка мира в Тоблахе россиянки победили дважды подряд: сначала Наталья Матвеева превзошла всех соперниц в спринте в одиночку, а на следующий день — в паре с Юлией Белоруковой. Такой результат позволил нашей опытнейшей лыжнице установить любопытный рекорд: её перерыв между победами на этапах Кубка мира оказался самым продолжительным — 3367 дней, или более девяти полных лет. Шестилетний перерыв финки Пирьо Муранен теперь лишь на втором месте. Кстати, две победы подряд россиянки в Кубке мира не одерживали ещё дольше: последний раз такое происходило почти 13 лет назад — в сезоне-2003/04.

Россыпь побед в шорт-треке

На прошлой неделе наши спортсмены блистали и в Турине, где проходил чемпионат Европы по шорт-треку. Сборная России заработала там солидную коллекцию наград: четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Львиную долю драгоценного багажа получил Семён Елистратов, ставший лучшим на дистанциях 1500 и 3000 метров, а также в многоборье. При участии Семёна и Виктора Ана сборная России стала второй в эстафете. Порадовали и девушки: Софья Просвирнова собрала полный комплект наград на отдельных дистанциях и стала второй в многоборье, а Екатерина Константинова добавила к итоговой бронзе ещё две награды — на 1000 и 3000 метрах.

Ошибки в докладе Макларена?

Пожалуй, та неделя, по итогом которой нам не придётся вспоминать о допинге, докладе Макларена и всевозможных санкциях и отстранениях в нашей команде, станет счастливой. Но пока без этой темы обойтись невозможно. На прошлой неделе важное заявление сделал Кристоф Вишеманн — адвокат временно отстранённого российского лыжника, олимпийского чемпиона Александра Легкова. «После анализа документации из доклада Макларена мы выявили несоответствия по кодам спортсменов. К примеру, спортсмен под кодом Белова фигурирует на двух соревнованиях, на которых он даже не выступал. Таким образом, этот код принадлежит другому спортсмену», — заявил Вишеманн. Ожидается, что этот факт должен поспособствовать снятию отстранения с российских лыжников. Но каким бы ни было решение специальной комиссии, возникают вопросы. Кто будет отвечать за подобные фактические ошибки в докладе Макларена? И много ли их там ещё? Может, просто пока никто не смотрел внимательно?



Дисквалификация за недоверие

В начале прошлой недели стало известно о дисквалификации на четыре года российского легкоатлета Максима Дылдина. Разбирательство, длившееся почти 20 месяцев, завершилось четырёхлетней дисквалификацией и отказом в апелляции. По словам атлета, он отказался сдавать допинг-пробу офицеру ВАДА, поскольку та не предъявила ему своё удостоверение. Это действие было трактовано как отказ от сдачи допинг-пробы. «Я считаю, что это незаконно, и вообще все считают, что это незаконно. Будь я спортсменом из другой страны, какой-нибудь западной, расследование шло бы не так долго и весь вопрос решился бы в течение месяца», — заметил атлет. Дылдин, завоевавший бронзу Олимпиады-2008, но лишённый её из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева, уже объявил о завершении спортивной карьеры.

Коньки в списке культурного наследия

В Южной Корее чиновники приняли решение расширить список культурного наследия государства, включив туда… коньки для фигурного катания. Коньки, разумеется, не простые, а те, в которых фигуристка Ким Юна завоевала золотую награду на Олимпиаде в Ванкувере. Считается, что эта пара коньков имеет большую историческую и символическую значимость, поскольку ранее в истории Южной Кореи золотых наград в фигурном катании на Олимпиадах не было. Примечательно, что коньки стали корейским наследием даже с учётом того, что произведены они были в другой стране.

Уиггинс летает, Исинбаева награждает

На календаре — зимние месяцы, а это значит, что звёзды летних видов спорта могут заниматься своими делами или просто развлекаться. Четырёхкратный олимпийский чемпион по велогонкам Брэдли Уиггинс на прошлой неделе принял участие в шоу The Jump, в рамках которого сменил велосипед на лыжи для прыжков с трамплина. Высота для новичка, конечно, была минимальной, и Уиггинс справился достойно. А двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева приняла участие в церемонии объявления лучшего футболиста минувшего года. Российская спортсменка награждала лучших болельщиков и вручила приз поклонникам «Боруссии» из Дортмунда и «Ливерпуля».