Чемпионом Иркутской области по бильярду стал иркутянин Михаил Корчинов
Иркутянин Михаил Корчинов стал чемпионом Иркутской области по бильярдному спорту.
Иркутянин Михаил Корчинов стал чемпионом Иркутской области по бильярдному спорту. Как 16 января 2017 года сообщила
По ходу турнира Михаил Корчинов провел шесть игр, не проиграв ни одной встречи. Третье место разделили между собой Валентин Захаров и Глеб Луценко. Серебряным призером чемпионата Иркутской области стал Андрей Абузьяров.
По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Иркутской области для участия в чемпионате России, который состоится в Сочи с 7 по 11 февраля 2017 года.
Михаил Корчинов является кандидатом в мастера спорта, неоднократный победитель областных чемпионатов, победитель чемпионата Сибирского федерального округа. В 2015 году он в составе сборной команды России принимал участие в чемпионате мира по бильярдному спорту в Финляндии.
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