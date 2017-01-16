Чемпионом Иркутской области по бильярду стал иркутянин Михаил Корчинов

Иркутянин Михаил Корчинов стал чемпионом Иркутской области по бильярдному спорту. Как 16 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального министерства спорта, соревнования в дисциплине «комбинированная пирамида» прошли в бильярдном клубе «Меткий» в Иркутске.

По ходу турнира Михаил Корчинов провел шесть игр, не проиграв ни одной встречи. Третье место разделили между собой Валентин Захаров и Глеб Луценко. Серебряным призером чемпионата Иркутской области стал Андрей Абузьяров.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Иркутской области для участия в чемпионате России, который состоится в Сочи с 7 по 11 февраля 2017 года.

Михаил Корчинов является кандидатом в мастера спорта, неоднократный победитель областных чемпионатов, победитель чемпионата Сибирского федерального округа. В 2015 году он в составе сборной команды России принимал участие в чемпионате мира по бильярдному спорту в Финляндии.