ЧМ по гандболу и Australian Open. Главные события недели

Понедельник (16 января)

Футбол.

Российские клубы продолжают готовиться к возобновлению сезона. «Зенит» проведет товарищеский матч против «Чанчунь Ятай», а «Локомотив» сыграет с «Вердером».

В рамках Кубка африканских наций Кот-д`Ивуар сыграет с Того, а ДР Конго — с Марокко.

В Испании состоится игра 18-го тура Примеры «Малага» — «Реал Сосьедад», а в Италии — матч 20-го тура Серии А «Торино» — «Милан».

Хоккей.

В КХЛ в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей, центральным станет противостояние московского «Динамо» и казанского «Ак Барса».

В НХЛ состоятся восемь игр.

Баскетбол.

В рамках Единой Лиги ВТБ сыграют УНИКС и ЦСКА.

Очередные игры регулярного чемпионата пройдут в НБА.

Гандбол.

Семью играми продолжится чемпионат мира среди мужчин. Россияне в этот день сыграют с командой Польши. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

Теннис.

В рамках Открытого чемпионата Австралии пройдут игры 1/64 финала.

Вторник (17 января)

Футбол.

В рамках Кубка Африки Гана сыграет с Угандой, а Мали — с Египтом.

В Италии пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии между «Интером» и «Болоньей».

Хоккей.

В КХЛ — три матча: «Трактор» — «Автомобилист», «Спартак» — «Слован» и «Медвешчак» — «Югра».

Баскетбол.

В НБА пройдет очередной день матчей регулярного чемпионата.

Гандбол.

Продолжается чемпионат мира. В 22:45 Россия сыграет с Францией.

Теннис.

Будут сыграны оставшиеся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Среда (18 января)

На групповой стадии Кубка Африки начинается второй тур. Габон встретится с Буркина-Фасо, а Каменур — с Гвинеей-Биссау.

В рамках Кубка Италии сразятся «Сассуоло» — «Чезена» и «Лацио» — «Дженоа».

Хоккей.

В КХЛ пройдут пять матчей. Центральная игра — «Динамо» — ЦСКА.

В НХЛ — девять матчей.

Баскетбол.

В Еврокубке «Локомотив-Кубань» встретится с «Фуэнлабрадой», а «Химки» на выезде сыграют с «Ратиофармом», «Зенит» дома против «Хапоэля», а «Нижний Новгород» — против «Летувоса Ритаса».

В НБА пройдут пять матчей, в том числе игра «Лейкерс» — «Денвер».

Гандбол.

На чемпионате мира состоятся очередные игры. Сборная России в этот день отдыхает.

Теннис.

Начинаются матчи второго круга на Открытом чемпионате Австралии.

Четверг (19 января)

Биатлон.

В рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве состоится индивидуальная гонка у женщин.

Футбол.

В рамках Кубка Африки состоятся матчи Алжир — Тунис и Сенегал — Зимбабве.

В Италии матчем «Рома» — «Сампдория» продолжится стадия 1/8 финала кубка страны.

Хоккей.

В КХЛ — россыпь игр. Центральным матчем станет противостояние СКА и «Йокерита».

В НХЛ — пять матчей.

Баскетбол.

Очередные игры пройдут в НБА.

Гандбол.

Россия сыграет с Бразилией на чемпионате мира среди мужчин.

Пятница (20 января)

Биатлон.

В рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве состоится индивидуальная гонка у мужчин.

Футбол.

В рамках Кубка Африки пройдут матчи Кот-д`Ивуар — ДР Конго и Марокко — Того.

В Германии матчем «Фрайбург» — «Бавария» стартует 17-й тур первенства страны.

Хоккей.

В НХЛ состоится игра регулярного чемпионата между «Сент-Луисом» и «Вашингтоном».

Баскетбол.

В рамках Евролиги московский ЦСКА встретится с «Бамбергом», а УНИКС на выезде сыграет с «Дарушафакой».

В НБА пройдут очередные матчи «регулярки».

Гандбол.

На чемпионате мира среди мужчин пройдут очередные игры. Сборная России в этот день отдыхает.

Теннис.

Пройдут матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Суббота (21 января)

Биатлон.

В рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве состоятся эстафета у мужчин и масс-старт у женщин.

Футбол.

На Кубке Африки пройдут игры Гана — Мали и Египет — Уганда.

В Англии пройдут матчи 22-го тура чемпионата: «Челси» дома примет «Халл Сити», «Арсенал» сыграет против «Бернли», а «МЮ» на выезде померяется силами с «Сток Сити». Центральный матч дня — «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

В Германии проходят матчи 17-го тура чемпионата страны.

Во Франции пройдут матчи 21-го тура Лиги 1. «ПСЖ» на выезде сыграет с «Нантом».

Хоккей и баскетбол.

В НХЛ и НБА проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

Бокс.

В Трентоне (США) состоится поединок между Забом Джудой и Хорхе Луисом Мунгуйей.

Воскресенье (22 января)

Биатлон.

В рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве состоятся эстафета у женщин и масс-старт у мужчин.

Футбол.

На Кубке Африки состоятся матчи Камерун — Габон и Гвиняе-Биссау — Буркина-Фасо.

В Испании пройдут матчи 19-го тура чемпионата страны.

В Германии пройдут два матча 17-го тура Бундеслиги.

В Италии состоятся матчи 21-го тура Серии А. Матч тура — «Ювентус» — «Лацио».

Хоккей.

В НХЛ пройдут матчи «регулярки».

Теннис.

В рамках Открытого чемпионата Австралии пройдут матчи 4-го круга.

Смешанные единоборства (ММА).

Рано утром по московскому времени в Инглвуде (США) пройдет турнир Bellator 170. В главном поединке встретятся ветераны ММА: Чел Соннен и Тито Ортис.