ЧМ по гандболу и Australian Open. Главные события недели
«Советский спорт» анонсирует главные события недели.
Понедельник (16 января)
Футбол.
Российские клубы продолжают готовиться к возобновлению сезона. «Зенит» проведет товарищеский матч против «Чанчунь Ятай», а «Локомотив» сыграет с «Вердером».
В рамках Кубка африканских наций Кот-д`Ивуар сыграет с Того, а ДР Конго — с Марокко.
В Испании состоится игра 18-го тура Примеры «Малага» — «Реал Сосьедад», а в Италии — матч 20-го тура Серии А «Торино» — «Милан».
Хоккей.
В КХЛ в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей, центральным станет противостояние московского «Динамо» и казанского «Ак Барса».
В НХЛ состоятся восемь игр.
Баскетбол.
В рамках Единой Лиги ВТБ сыграют УНИКС и ЦСКА.
Очередные игры регулярного чемпионата пройдут в НБА.
Гандбол.
Семью играми продолжится чемпионат мира среди мужчин. Россияне в этот день сыграют с командой Польши. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
Теннис.
В рамках Открытого чемпионата Австралии пройдут игры 1/64 финала.
Вторник (17 января)
Футбол.
В рамках Кубка Африки Гана сыграет с Угандой, а Мали — с Египтом.
В Италии пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии между «Интером» и «Болоньей».
Хоккей.
В КХЛ — три матча: «Трактор» — «Автомобилист», «Спартак» — «Слован» и «Медвешчак» — «Югра».
Баскетбол.
В НБА пройдет очередной день матчей регулярного чемпионата.
Гандбол.
Продолжается чемпионат мира. В 22:45 Россия сыграет с Францией.
Теннис.
Будут сыграны оставшиеся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Среда (18 января)
На групповой стадии Кубка Африки начинается второй тур. Габон встретится с
В рамках Кубка Италии сразятся «Сассуоло» — «Чезена» и «Лацио» — «Дженоа».
Хоккей.
В КХЛ пройдут пять матчей. Центральная игра — «Динамо» — ЦСКА.
В НХЛ — девять матчей.
Баскетбол.
В Еврокубке «Локомотив-Кубань» встретится с «Фуэнлабрадой», а «Химки» на выезде сыграют с «Ратиофармом», «Зенит» дома против «Хапоэля», а «Нижний Новгород» — против «Летувоса Ритаса».
В НБА пройдут пять матчей, в том числе игра «Лейкерс» — «Денвер».
Гандбол.
На чемпионате мира состоятся очередные игры. Сборная России в этот день отдыхает.
Теннис.
Начинаются матчи второго круга на Открытом чемпионате Австралии.
Четверг (19 января)
Биатлон.
В рамках шестого этапа Кубка мира в
Футбол.
В рамках Кубка Африки состоятся матчи Алжир — Тунис и Сенегал — Зимбабве.
В Италии матчем «Рома» — «Сампдория» продолжится стадия 1/8 финала кубка страны.
Хоккей.
В КХЛ — россыпь игр. Центральным матчем станет противостояние СКА и «Йокерита».
В НХЛ — пять матчей.
Баскетбол.
Очередные игры пройдут в НБА.
Гандбол.
Россия сыграет с Бразилией на чемпионате мира среди мужчин.
Пятница (20 января)
Биатлон.
В рамках шестого этапа Кубка мира в
Футбол.
В рамках Кубка Африки пройдут матчи Кот-д`Ивуар — ДР Конго и Марокко — Того.
В Германии матчем «Фрайбург» — «Бавария» стартует 17-й тур первенства страны.
Хоккей.
В НХЛ состоится игра регулярного чемпионата между «Сент-Луисом» и «Вашингтоном».
Баскетбол.
В рамках Евролиги московский ЦСКА встретится с «Бамбергом», а УНИКС на выезде сыграет с «Дарушафакой».
В НБА пройдут очередные матчи «регулярки».
Гандбол.
На чемпионате мира среди мужчин пройдут очередные игры. Сборная России в этот день отдыхает.
Теннис.
Пройдут матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии.
Суббота (21 января)
Биатлон.
В рамках шестого этапа Кубка мира в
Футбол.
На Кубке Африки пройдут игры Гана — Мали и Египет — Уганда.
В Англии пройдут матчи 22-го тура чемпионата: «Челси» дома примет «Халл Сити», «Арсенал» сыграет против «Бернли», а «МЮ» на выезде померяется силами с «Сток Сити». Центральный матч дня — «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
В Германии проходят матчи 17-го тура чемпионата страны.
Во Франции пройдут матчи 21-го тура Лиги 1. «ПСЖ» на выезде сыграет с «Нантом».
Хоккей и баскетбол.
В НХЛ и НБА проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
Бокс.
В Трентоне (США) состоится поединок между Забом Джудой и Хорхе Луисом Мунгуйей.
Воскресенье (22 января)
Биатлон.
В рамках шестого этапа Кубка мира в
Футбол.
На Кубке Африки состоятся матчи Камерун — Габон и
В Испании пройдут матчи 19-го тура чемпионата страны.
В Германии пройдут два матча 17-го тура Бундеслиги.
В Италии состоятся матчи 21-го тура Серии А. Матч тура — «Ювентус» — «Лацио».
Хоккей.
В НХЛ пройдут матчи «регулярки».
Теннис.
В рамках Открытого чемпионата Австралии пройдут матчи 4-го круга.
Смешанные единоборства (ММА).
Рано утром по московскому времени в Инглвуде (США) пройдет турнир Bellator 170. В главном поединке встретятся ветераны ММА: Чел Соннен и Тито Ортис.
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