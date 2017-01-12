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12 января 2017, 14:54 | Прочие | «Прессбол»

Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма

По информации «Прессбола», Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси.

По информации <span class=error>Прессбола</span> Александр <span class=error>Гагиев</span> отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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Должность перешла к Вячеславу Дурнову. В 2015 году Дурнов занимал пост председателя городского Совета депутатов города Новополоцка.

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