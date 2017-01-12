Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма
По информации «Прессбола», Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси.
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Видимо, что-то случилось...
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Должность перешла к Вячеславу Дурнову. В 2015 году Дурнов занимал пост председателя городского Совета депутатов города Новополоцка.
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