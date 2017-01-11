«Среди спортсменов развиваются русофобские настроения»

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Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить нашу страну права проведения турниров всех уровней из-за систематических скандалов с допингом. Своим мнением о том, насколько опасна для России данная инициатива, с «Газетой.Ru» поделилась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

— Как вы отнеслись к заявлению NADO?

— Пока это только заявление и некая рекомендация, как и опубликованный доклад Ричард Макларена.

Люди высказывают свое мнение, на которое каждый имеет право. Тем более, на Западе, как и в нашей стране, его принято высказывать на публичной площадке.

А решать все должны международные спортивные федерации, потому что даже вопросы о дисквалификации решают не WADA, не антидопинговые агентства, а каждая федерация по конкретному виду спорта. Она рассматривает все факторы, даже если это положительная проба, и выносит наказание: насколько будет дисквалифицирован атлет. Поэтому отстранение российских или каких-либо других спортсменов, проведение соревнований в какой-то определенной стране — все эти решения принимаются именно международными федерациями.

— Почему же национальные антидопинговые агентства лезут в дела, находящиеся вне сферы их компетенции?

— То, что высказали эти 19 стран — это некое сотрясание воздуха. Конечно, волна очень сильная, на нее отреагируют многие спортсмены, что мне очень не нравится. И так атлеты уже накручены и говорят какие-то странные вещи вроде «я не верю в этого бога, потому что в него верят русские». Развиваются русофобские настроения среди спортсменов, теперь люди, которые дружили, смотрят друг на друга с подозрением.

Хотя к нашим спортсменам сейчас очень сложно предъявить претензии, потому что они не тестируются в России.

Все анализы изучаются в иностранных лабораториях, в нашей стране ничего не делается. Уже год наши атлеты под прицелом международного сообщества, они чистые.

И при этом выигрывают соревнования. Наверное, это всех раздражает еще больше. Если раньше у всех было объяснение, что русские выигрывают, потому что они на допинге, то сейчас какое объяснение можно дать? Было проще сказать, что на Олимпиаде в Сочи россияне выиграли «под допингом».

А сейчас как объяснить то, что Сергей Устюгов победил на всех этапах «Тур де Ски» за исключением одного, где стал вторым? И ни у одного спортсмена нет к нему претензий, у WADA — тоже. И как же так он выигрывает, если все знают, что в Сочи все было подстроено? Или как наши бобслеисты, фигуристы побеждают, если их проверяют? Как это все вяжется?

— Что все это может за собой повлечь?

— Расхождения доклада Макларена, особенно по Сочи, с тем, какие результаты мы видим сейчас, очень серьезны. Поэтому проще отстранить нас на какое-то время, чтобы мы вышли из соревновательного режима. Безусловно, это вызовет ажиотаж в стране. Можно допустить, что некоторые спортсмены уедут в другие страны, ведь они готовились и хотят выступать. Может, они этого добиваются?

Чтобы ряд наших спортсменов уехал из России, показав, что у нас есть люди, способные «предать» страну.

Но это не предательство, это выбор лучшей жизни и возможности для самореализации. Не зря же они тренировались столько лет. Нас подводят к тому, что Россию блокируют, а спортсменов — нет. Но ведь спортсмен остается тем же. Так в чем все-таки дело? Если атлет выступает за Россию, то он на допинге, а если за другое государство — нет.

— Как вы относитесь к тому, что NADO предлагает российским атлетам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом?

— Это вообще абсурд, это чистой воды политика. То есть, ты чистый спортсмен, но выступай под нейтральным флагом. Я говорила, и буду говорить, что все случаи допинга — чисто интимное дело. Оно никогда не будет государственным, потому что сейчас утаить это невозможно: люди открыты, границы открыты.

Если бы это было государственной системой, это бы вскрылось легко и давно. Все такие молчаливые были что ли?

— Как вы относитесь к тому, что все антидопинговые агентства, в том числе и WADA, должны быть независимыми?

— Независимыми от чего? Я хочу, чтобы в первую очередь они были независимыми от политики. «Независимые» — это когда, например, в комиссии по терапевтическим разрешениям будут представители всех стран. И тогда каждый представитель будет знать, какие терапевтические разрешения и на какие препараты одной стране дают, а другой — нет. А сейчас это кулуарная история, это решает ограниченное число людей, но там далеко не все представители.

— Насколько высока вероятность того, что Россию все-таки лишат права проведения международных соревнований?

— Это произойдет только в том случае, если все иностранные спортсмены начнут отказываться приезжать к нам. К сожалению, именно так случилось с рядом состязаний, в которых нам уже отказали. Например, сочинскому чемпионату мира по бобслею и скелетону зарубежные атлеты сказали категорическое «Нет».

Тут ничего не поделаешь, а международные федерации не могут допустить, чтобы не состоялся чемпионат мира или этап Кубка мира.

А если будут только две страны соревноваться, какой же это турнир?

Я боюсь, что они поймали эту волну, когда не получается напрямую воздействовать на международные федерации. А через спортсменов это делать легче. Когда известный атлет заявляет такие вещи, то это слышит весь мир. И когда это рассчитано на большие массы людей, никто не будет разбираться: чистая страна или нет. Они даже не знают, как пробу сдавать.

Но они слышат: «19 стран, антидопинговые агентства, значит, эти страны знают правду!» Люди увидели эту новость, и она ушла. Сейчас даже ее отыгрывать назад бесполезно, она уже улетела в той форме, в которой мы ее обсуждаем.

— Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт отметил, что недоволен тем, как проходит борьба с допингом в России. Как вы оцениваете процесс борьбы с запрещенными веществами в нашей стране?

— Вообще-то у нас ввели уголовную ответственность за склонение к употреблению допинга. Может, он не в курсе?

За нарушение антидопинговых правил и чиновниками, и тренерами, и специалистами посадят в тюрьму до пяти лет и отстранят от работы. Пусть мне покажут еще большое количество стран, которые живут по такому принципу.

— Как думаете, поддержит ли кто-то требования NADO?

— Это заявление не имеет никакой юридической силы. А на федерацию, которая будет отстранять спортсмена, уже можно подать в суд. На NADO же мы не можем составить иск, эти люди просто высказали свое мнение. У нас вот депутаты много чего считают, и конгрессмены в Америке тоже много чего считают, и вообще все много чего считают.

Но это же только мнение, а когда возникает потенциально подсудная ситуация, люди 150 раз подумают, а стоит ли доводить до судебного процесса. Поэтому федерации будут отдельно разбираться по каждому человеку из доклада. Если они не увидят никого, кто сейчас выступает, они спросят — как мы должны отстранять Россию, если не знаем тех людей, о которых там говорится.