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11 января 2017, 20:07 | Прочие | ТАСС

Смирнов: Призывы отстранить россиян от соревнований выходят за рамки здравого смысла

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Призывы отстранить всех без исключения российских спортсменов от всех международных соревнований из-за обвинений в допинге выходят за рамки здравого смысла. Такое мнение высказал ТАСС сообщил глава глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

Глава НОАК напомнил что вопиющим примером коррупции в мире спорта является история с лабораторией BALCO и легкоатлетической сборной США. Увеличить
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Представители 19 национальных антидопинговых организаций в понедельник опубликовали заявление с требованием отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях.

«Хочу напомнить господину Тайгарту (главе Американского антидопингового агентства — прим. ТАСС), что вопиющим примером коррупции в мире спорта, доказанным на сегодняшний день, является как раз американская история с лабораторией BALCO в Сан-Франциско и легкоатлетической сборной США. И при том, что это был чудовищный скандал, никто и никогда не требовал отстранить не то что всю команду США, но даже команду по конкретному виду спорта. А когда сегодня мы слышим требования отстранить всех без исключения российских спортсменов, то это выходит за все рамки здравого смысла», — сказал Смирнов.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Смирнова была создана по предложению президента РФ Владимира Путина после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В докладе утверждается, что в России существовала государственная поддержка допинга. Владимир Путин отверг обвинения в наличии подобной системы, заявив, что Россия никогда не поддерживала и не будет поддерживать нарушение антидопинговых правил. Вместе с тем он отметил, что допинг в спорте является глобальной проблемой всех стран, в том числе и России.
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