Смирнов: Призывы отстранить россиян от соревнований выходят за рамки здравого смысла
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Призывы отстранить всех без исключения российских спортсменов от всех международных соревнований
из-за обвинений в допинге выходят за рамки здравого смысла. Такое мнение высказал ТАСС сообщил глава глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.
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Представители 19 национальных антидопинговых организаций в понедельник опубликовали заявление с требованием отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях.
«Хочу напомнить господину Тайгарту (главе Американского антидопингового агентства — прим. ТАСС), что вопиющим примером коррупции в мире спорта, доказанным на сегодняшний день, является как раз американская история с лабораторией BALCO в
Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Смирнова была создана по предложению президента РФ Владимира Путина после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В докладе утверждается, что в России существовала государственная поддержка допинга. Владимир Путин отверг обвинения в наличии подобной системы, заявив, что Россия никогда не поддерживала и не будет поддерживать нарушение антидопинговых правил. Вместе с тем он отметил, что допинг в спорте является глобальной проблемой всех стран, в том числе и России.
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