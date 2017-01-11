Смирнов: Призывы отстранить россиян от соревнований выходят за рамки здравого смысла

Представители 19 национальных антидопинговых организаций в понедельник опубликовали заявление с требованием отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях.

«Хочу напомнить господину Тайгарту (главе Американского антидопингового агентства — прим. ТАСС), что вопиющим примером коррупции в мире спорта, доказанным на сегодняшний день, является как раз американская история с лабораторией BALCO в Сан-Франциско и легкоатлетической сборной США. И при том, что это был чудовищный скандал, никто и никогда не требовал отстранить не то что всю команду США, но даже команду по конкретному виду спорта. А когда сегодня мы слышим требования отстранить всех без исключения российских спортсменов, то это выходит за все рамки здравого смысла», — сказал Смирнов.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Смирнова была создана по предложению президента РФ Владимира Путина после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В докладе утверждается, что в России существовала государственная поддержка допинга. Владимир Путин отверг обвинения в наличии подобной системы, заявив, что Россия никогда не поддерживала и не будет поддерживать нарушение антидопинговых правил. Вместе с тем он отметил, что допинг в спорте является глобальной проблемой всех стран, в том числе и России.