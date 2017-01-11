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11 января 2017, 19:05 | Прочие | ТАСС

WADA получило от правительства Франции добровольный взнос в размере €150 тысяч

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от правительства Франции добровольный взнос в размере €150 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба организации.

МОСКВА 11 января. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) получило от правительства Франции добровольный взнос в размере €150 тысяч. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> организации. Увеличить
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«WADA очень благодарно за щедрое пожертвование, сделанное правительством Франции, — сказал глава агентства Крейг Риди. — Этот жест является наглядной демонстрацией того, что Франция постоянно стремится к партнерству с WADA, чтобы поддерживать дух спорта. Вслед за завершившимся расследованием главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена эти средства найдут хорошее применение в укреплении потенциала агентства. Мы рады видеть, что исследования становятся более взаимозависимыми, что делает жизнь сложнее для тех, кто хочет обманывать своих конкурентов».
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