WADA получило от правительства Франции добровольный взнос в размере €150 тысяч
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от правительства Франции добровольный взнос в размере €150 тысяч. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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«WADA очень благодарно за щедрое пожертвование, сделанное правительством Франции, — сказал глава агентства Крейг Риди. — Этот жест является наглядной демонстрацией того, что Франция постоянно стремится к партнерству с WADA, чтобы поддерживать дух спорта. Вслед за завершившимся расследованием главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена эти средства найдут хорошее применение в укреплении потенциала агентства. Мы рады видеть, что исследования становятся более взаимозависимыми, что делает жизнь сложнее для тех, кто хочет обманывать своих конкурентов».
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